Фото: на шоссе Таллинн-Нарва автобус с 50 пассажирами вылетел в кювет
Сегодня, 2 января, в Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва автобус вылетел в кювет. К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал, сообщает Postimees.
По словам пресс-секретаря полиции, в 17:50 сообщили, что на 79-м км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа ехавший из Таллинна в Нарву автобус Estonian Lines съехал в кювет и перевернулся на бок.
В автобусе было 49 человек, никто, к счастью, не пострадал. Представитель полиции отметил, что во время ДТП скорость автобуса была небольшой.
Пресс-секретарь Идаского спасательного центра уточнил, что в 19:37 на место происшествия прибыл замещающий автобус, который забрал пассажиров и направился далее по маршруту в Нарву.
По словам находившихся на месте, как на месте ДТП, так и на других участках дороги дорожные условия чрезвычайно плохие.