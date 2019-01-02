Фото: на шоссе Таллинн-Нарва автобус с 50 пассажирами вылетел в кювет

По словам пресс-секретаря полиции, в 17:50 сообщили, что на 79-м км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа ехавший из Таллинна в Нарву автобус Estonian Lines съехал в кювет и перевернулся на бок.

В автобусе было 49 человек, никто, к счастью, не пострадал. Представитель полиции отметил, что во время ДТП скорость автобуса была небольшой.

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра уточнил, что в 19:37 на место происшествия прибыл замещающий автобус, который забрал пассажиров и направился далее по маршруту в Нарву.