Гражданство Эстонии получат почти 60 человек

Правительство обсудит предложение МВД предоставить гражданство Эстонии 38 лицам, среди них один бывший гражданин Македонии, один бывший гражданин Пакистана и один бывший гражданин Грузии, а также четверо несовершеннолетних - один гражданин Украины, один Армении и двое России. Остальные 26 ходатаев являются лицами без определенного гражданства.

Правительство обсудит предложение МВД предоставить гражданство Эстонии 16 лицам, 13 из которых являются гражданами России, один Турции, один Белоруссии и один Украины.

Кроме того, правительство обсудит также предложение МВД предоставить гражданство Эстонии двум матерям и двум несовершеннолетним детям на условии, что они освободятся от прежнего гражданства.