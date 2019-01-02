Ср, 2.01.2019
Все они – наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Керсти Кальюлайд

Гражданство Эстонии получат почти 60 человек

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Эстонское гражданство. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

На заседании в четверг правительство обсудит предоставление гражданства Эстонии 58 лицам, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

Правительство обсудит предложение МВД предоставить гражданство Эстонии 38 лицам, среди них один бывший гражданин Македонии, один бывший гражданин Пакистана и один бывший гражданин Грузии, а также четверо несовершеннолетних - один гражданин Украины, один Армении и двое России. Остальные 26 ходатаев являются лицами без определенного гражданства.

Правительство обсудит предложение МВД предоставить гражданство Эстонии 16 лицам, 13 из которых являются гражданами России, один Турции, один Белоруссии и один Украины.

Кроме того, правительство обсудит также предложение МВД предоставить гражданство Эстонии двум матерям и двум несовершеннолетним детям на условии, что они освободятся от прежнего гражданства.

Тем самым правительство на заседании в четверг предоставит гражданство Эстонии 58 лицам.

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