На Украине в лифте погиб двухмесячный ребенок

Дедушка возвращался с прогулки с двухмесячным внуком. Выйдя из лифта на девятом этаже, он попытался вывезти коляску, но не успел – кабина оборвалась.
В Сумах в многоэтажке на улице Супруна в среду, 2 января, в лифте погиб двухмесячный ребенок, сообщает Korrespondent со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Сумской области.
"Происшествие случилось сегодня в 16 часов в многоэтажке по улице Супруна. Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы выяснили, что в момент чрезвычайного происшествия с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки, он поднялся на лифте на девятый этаж, вышел из кабины первым и попытался вывезти коляску, однако в этот момент кабина лифта оборвалась.
По факту в полиции начато уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.