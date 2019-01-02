На Украине в лифте погиб двухмесячный ребенок

В Сумах в многоэтажке на улице Супруна в среду, 2 января, в лифте погиб двухмесячный ребенок, сообщает Korrespondent со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Сумской области.

"Происшествие случилось сегодня в 16 часов в многоэтажке по улице Супруна. Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выяснили, что в момент чрезвычайного происшествия с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки, он поднялся на лифте на девятый этаж, вышел из кабины первым и попытался вывезти коляску, однако в этот момент кабина лифта оборвалась.