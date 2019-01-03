В жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек
3 января 2019, 7:21
Сегодня ночьюв 00.08 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Курессааре на улице Талве горит двухэтажный деревянный жилой дом. Звонивший увидел, что пламя добралось уже до второго этажа.
Прибывшие на место спасатели сразу поняли, что внутри есть люди.
Всего в доме было три человека, из которых один смог выбраться наружу самостоятельно. Спасатели вытащили пожилую женщину, скорая доставила ее в больницу. В ходе работ по тушению в доме нашли погибшего.
Причина пожара выясняется. Спасательные работы были завершены в 04.31.