Чт, 3.01.2019
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Сегодня в Эстонии почтят память павших в Освободительной войне

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Торжественная церемония у Креста Свободы в память о погибших в годы Освободительной войны.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг у памятника ученикам и учителям Таллиннской реальной школы пройдет минута молчания в честь вступившего в силу 99 лет назад перемирия в Освободительной войне, затем последует церемония памяти павших.

Церемонией, которая будет сопровождаться звоном церковных колоколов и гудками судовых сирен, в Эстонии почтят память тех эстоноземельцев и иностранцев, которые сражались в Освободительной войне и погибли за свободу Эстонии.

С речью выступят министр обороны Юри Луйк, ученик Реальной школы Эрко Оруметс и представитель Союза студенческих корпораций Эстонии Хайнс Тооминг.

На церемонии к памятнику авторства Ферди Саннамеэса возложат венки от лица народа Эстонии, Сил обороны, Кайтселийта и дипломатического корпуса.

3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу заключенное Эстонской Республикой и Советской Россией перемирие, прекращавшее военные действия до 10 января. Военные действия не возобновились, а 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война завершилась победой Эстонии.

Освободительная война длилась 402 дня, Эстония потеряла в ней более 6000 человек, в том числе около 4000 погибли при непосредственном участии в боевых действиях.

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