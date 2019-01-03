Сегодня в Эстонии почтят память павших в Освободительной войне

Церемонией, которая будет сопровождаться звоном церковных колоколов и гудками судовых сирен, в Эстонии почтят память тех эстоноземельцев и иностранцев, которые сражались в Освободительной войне и погибли за свободу Эстонии.

С речью выступят министр обороны Юри Луйк, ученик Реальной школы Эрко Оруметс и представитель Союза студенческих корпораций Эстонии Хайнс Тооминг.

На церемонии к памятнику авторства Ферди Саннамеэса возложат венки от лица народа Эстонии, Сил обороны, Кайтселийта и дипломатического корпуса.

3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу заключенное Эстонской Республикой и Советской Россией перемирие, прекращавшее военные действия до 10 января. Военные действия не возобновились, а 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война завершилась победой Эстонии.