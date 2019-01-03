Сегодня в Эстонии почтят память павших в Освободительной войне

В четверг у памятника ученикам и учителям Таллиннской реальной школы пройдет минута молчания в честь вступившего в силу 99 лет назад перемирия в Освободительной войне, затем последует церемония памяти павших.
Церемонией, которая будет сопровождаться звоном церковных колоколов и гудками судовых сирен, в Эстонии почтят память тех эстоноземельцев и иностранцев, которые сражались в Освободительной войне и погибли за свободу Эстонии.
С речью выступят министр обороны Юри Луйк, ученик Реальной школы Эрко Оруметс и представитель Союза студенческих корпораций Эстонии Хайнс Тооминг.
На церемонии к памятнику авторства Ферди Саннамеэса возложат венки от лица народа Эстонии, Сил обороны, Кайтселийта и дипломатического корпуса.
3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу заключенное Эстонской Республикой и Советской Россией перемирие, прекращавшее военные действия до 10 января. Военные действия не возобновились, а 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война завершилась победой Эстонии.
Освободительная война длилась 402 дня, Эстония потеряла в ней более 6000 человек, в том числе около 4000 погибли при непосредственном участии в боевых действиях.