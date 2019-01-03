Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 37 тел

Родственники опознали личности 22 погибших из 37, сообщил представитель пресс-службы МЧС по ГУ Челябинской области журналистам в четверг.

"Из 37 погибших опознаны 22, из шести погибших детей опознано трое, поиски еще четверых погибших ведутся", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также, по его информации, угроза обрушения завалов на месте разбора завалов остается.

Он отметил, что среди остающихся четверых пропавших без вести детей нет. "Разбор завалов продолжается по той же схеме. Сначала проводится осмотр завалов, потом манипулятор показывает содержимое и опускают его после одобрения в кузов, где уже смотрят", - пояснил сотрудник пресс-службы.

По его сведениям, зона пятого, шестого и восьмого подъездов из-за возможной угрозы обрушения остается закрытой, жильцов в них запускают на полчаса два раза в день забрать личные вещи. "Запускают жильцов в присутствии сотрудников полиции во избежание мародерства", - уточнил он.

Власти опровергают версию теракта и связь взрыва дома со взрывом маршрутки

Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания накануне вечером сообщили, что это мог быть теракт. Обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом автомобиля "Газель", в котором погибли три человека, пишет Newsru.com.

В этой машине якобы были трое предполагаемых террористов. Была проведена спецоперация по их захвату, но преступники стали отстреливаться. В перестрелке взорвались газовые баллоны, которыми была оснащена "Газель", а один подозреваемый сумел скрыться.

В Сети появилось и видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба, взрывы и вновь стрельба. Сообщалось, что силовики подозревали, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.

Однако официальные власти опровергают наличие какой-либо связи между взрывом дома и взрывом "Газели". Челябинский губернатор Борис Дубровский назвал это слухом. "Дождитесь формального комментария и не распространяйте слухи, пожалуйста... Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят, как связывают их блогеры всякие, а все вообще по-другому. Традиционно все по-другому. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь людям, которые пострадали в этой трагедии", - сказал он, отвечая на вопрос об инциденте с возгоранием автомобиля 1 января в Магнитогорске.

Следственный комитет также выступил с официальным опровержением: никаких взрывчатых веществ, их компонентов или ее следов на месте обрушения части дома не было обнаружено.