В поселке Лаагри построят муниципальный дом за 1,3 млн евро

Об этом говорится в списке условий, представленных волостными властями в заявке на проведение конкурса.

Как сообщили в управе, в поселке Лаагри по адресу Куузе, 29а находится построенное в 60-е годы прошлого века и амортизированное здание котельной, которое предстоит снести, чтобы расчистить площадку под новый объект. Затем начнется строительство муниципального жилого дома в соответствии с уже составленным рабочим проектом.