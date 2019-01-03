Чт, 3.01.2019
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В поселке Лаагри построят муниципальный дом за 1,3 млн евро

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Муниципальные дома. Фото иллюстративное.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Волостная управа Сауэ объявила государственный тендер на строительство муниципального жилого дома в поселке Лаагри, стоимость которого может составить порядка 1,3 млн евро.

Об этом говорится в списке условий, представленных волостными властями в заявке на проведение конкурса.

Как сообщили в управе, в поселке Лаагри по адресу Куузе, 29а находится построенное в 60-е годы прошлого века и амортизированное здание котельной, которое предстоит снести, чтобы расчистить площадку под новый объект. Затем начнется строительство муниципального жилого дома в соответствии с уже составленным рабочим проектом.

Новый жилой дом должен быть функциональным, соответствовать требованиям энергосбережения, построен из износоустойчивых и долговечных материалов.

Предложения по тендеру принимаются до 15 января. Предполагаемая стоимость проекта достигает 1,3 млн евро.

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