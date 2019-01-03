Михаэль Шумахер.

ФОТО: Imago/Sven Simon/Scanpix

3 января легендарному немецкому автогонщику, семикратному чемпиону мира в гонках «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру исполняется 50 лет.

В конце декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах, Шумахер получил серьезную травму головы, пробыв после этого несколько месяцев в коме.

В апреле 2014 года стало известно, что ему стало лучше, его перевезли из больницы домой, однако по желанию семьи о состоянии его здоровья с тех пор нет практически никаких сообщений.

Спортивный мир помнит своего кумира, и мы тоже решили отметить юбилей легенды автоспорта несколькими яркими фактами его головокружительной карьеры.

 1. Скромное начало

Единственное преимущество, которое было у юного Михаэля по сравнению со многими другими известными гонщиками, так это то, что его отец, по профессии мастер-облицовщик, еще содержал картодром в городе Карпен под Кельном. Его мать работала управляющей в столовой.