Лидер лейбористов вновь заявил о желании проголосовать против сделки Мэй по Брекзиту

"Что мы сделаем? Мы проголосуем против того, чтобы у нас не было сделки, мы проголосуем против сделки Мэй. И в этот момент ей придется отправиться обратно в Брюссель и сказать, что это (условия ЕС) неприемлемо для Великобритании, и провести новые переговоры по таможенному союзу", - сказал Корбин.

Таким образом, Корбин обозначил, что для него приоритетом по Брекзиту является заключение собственного соглашения с ЕС, в то время как большинство лейбористов хотят, чтобы лидер партии поддержал проведение повторного референдума по Брекзиту, отмечает газета.

Опрос, проведенный недавно лондонским университетом королевы Марии, показал, что 72% лейбористов считают, что Дж.Корбину следует поддержать идею повторного референдума. В то же время, сам Корбин неоднократно высказывал мысль о том, что Великобритании прежде всего нужна новая сделка по Брекзиту с ЕС, а не повторное всеобщее голосование.

Корбин также обвинил правительство Терезы Мэй в том, что оно намеренно тянет время в вопросе Брекзита.

"Это правительство просто пытается тянуть время и создать страх выбора между выходом из ЕС без сделки или сделкой Мэй", - сказал Корбин.

Ранее в среду глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что, по его мнению, Мэй сможет убедить британский парламент проголосовать за ее сделку по Брекзиту.

"Когда Тереза Мэй вернется с теми гарантиями, которые она хочет от ЕС... я думаю, она найдет способ провести эту сделку через парламент", - сказал он, выступая в сингапурском подразделении британского международного института стратегических исследований.

Хант отметил, что Мэй хочет получить от ЕС гарантии того, что Великобритания "не застрянет" в таможенном союзе с ЕС.

В то же время, он предостерег британских политиков от решения о выходе Великобритании из ЕС без сделки.

"Нам следует помнить, что выход Великобритании из ЕС без сделки приведет к дестабилизации, которая может продлиться какое-то время", - сказал он.

Также Хант высказался против идеи проведения повторного референдума по Брекзиту.

"И второй референдум тоже может очень навредить, но по-другому... Подданные Великобритании поручили нам покинуть ЕС, и они ждут, что мы будем этим заниматься. И если мы вернемся к ним и спросим их мнение еще раз, то они скажут - вы, ребята, вообще слушали нас?", - отметил он.

Решение не выходить из состава ЕС может привести к сокрушительным последствиям, считает Хант.

"Социальные последствия для одной из старейших демократий в мире, если мы не пойдем вперед и не выйдем из ЕС 29 марта, как нам было поручено, будут сокрушительными", - сказал он.

Мэй 10 декабря заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Брекзите. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.