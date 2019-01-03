16 антидопинговых агентств призвали WADA срочно принять решение по РУСАДА

«Мы признаем, что РУСАДА сотрудничает с WADA в решении проблемы (допуска в московскую антидопинговую лабораторию), но условия, поставленные 20 сентября 2018 года, были однозначными: без предоставленных данных результат может быть только один.

Важность данной ситуации не гарантирует России предоставление еще двух недель для соблюдения условий.

Интерес к чистому спорту висит на волоске, WADA должно рассмотреть вопрос о статусе РУСАДА без задержек», – говорится в заявлении.

Заявление поддержали национальные антидопинговые агентства Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, Швеции и США.

20 сентября исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.