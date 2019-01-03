Игорь Грязин вышел из Партии реформ

«Я хорошо понимаю, что имел в виду Рональд Рейган, который при уходе от демократов сказал: „Не я вышел из партии, а партия ушла из меня“, - сказал политик. – Той Партии реформ, которую мы создавали 25 лет назад, сегодня не существует. Вместо гражданского государства мы построили госаппарат, который заботится о бумажках больше, чем о людях. Вместо свободной экономики - строившийся в течение более десяти лет государственный капитализм. Изначальные либеральные ценности партии стерты, а мои попытки их вернуть оказались безуспешными».