Семья в Нарве страдает от гула в квартире, но сделать ничего нельзя

При этом, и Светлана Малютина особенно острым слухом не отличается. Напротив, она рассказала, что слышит не очень хорошо, и даже обращалась из-за этого к врачу.

“Лор объяснял, что слух может быть избирательный, - говорит Светлана. - То есть, это может быть звук на такой частоте, которую другие люди не слышат, а я его ощущаю. Тут нужно делать специальные замеры”.

От шума страдает и внучка Светланы - капризничает и плохо спит. Чтобы уложить ребенка, женщины используют беруши. Но сейчас ушки у ребенка воспалились от их частого использования.

“Обычно в более тёплое время года мы с внучкой гуляем почти все время, чтобы не слышать этого гула, - рассказывает Светлана. - Ездим в Усть-Нарву, хорошо что автобусы бесплатные”.

КТ: сделали всё возможное

Ирина Андреева, председатель квартирного товарищества дома, где живут Светлана и Валентина, заверяет, что до реновации теплоузел шумел больше, чем сейчас. Теперь там установлен новый, более тихий насос.

“Я знаю, что такое шум от теплоузла, потому что работаю в жилищной сфере много лет, - говорит Ирина Андреева. - В первый раз, когда мы пришли в эту квартиру с другими членами правления, никто из них этот шум не слышал, а я его слышала. Я знаю, какой звук надо ловить ушами. Поэтому я сказала правлению - слышите или нет, а оборудование нужно менять, ему уже 20 лет. Мы поставили новый насос, специальную муфту - всё, что нам сегодня техника дает, мы по возможности сделали. Сейчас, когда спускаешься в подвал, через дверь даже не слышно, что там работает теплоузел. Когда открываешь дверь - конечно, слышно. Техника не может совсем бесшумно работать”.

Председатель КТ обращает внимание, что сделанные прошлой зимой замеры Департамента здоровья показали, что шум меньше, чем допускают нормы. В то же время, Светлана жалуется на шум и летом, когда система отопления отключена, но работает насос горячей воды.

“Конечно, горячая вода тоже шумит - чтобы поднять воду на пятый этаж, нужно создать давление”, - говорит Ирина Андреева. - Я допускаю, что Светлана действительно слышит шум, но помочь я уже ничем не могу. Не знаю, что можно сделать. Может быть, ей можно поменяться с кем-то муниципальной квартирой. Или у Narva Linnaelamu вдруг освободится квартира. Другого выхода я не вижу”.

Светлана Малютина рассказывает, что также задумывалась о переезде, но свободных муниципальных квартир в городе нет, наоборот - есть очередь из желающих там поселиться. Да и в нынешнюю квартиру ее жительницы вложили уже много труда - она досталась им в плохом состоянии, и Светлана с Валентиной постепенно приводят жилье в порядок.

Шум может проступать в разных местах

Ирина Андреева рассказывает, что работает в жилищной сфере уже около 30 лет. Сейчас она является председателем сразу в нескольких КТ Нарвы. По ее словам, жалобы на шум бывают и в других домах. При этом шум воды может “проступать” в самых разных местах дома - не только рядом с теплоузлом, но и не несколько этажей выше или на несколько подъездов в сторону от теплоузла.

“Вода в трубах не может не шуметь. Если люди жалуются, я меняю скорость работы насоса. И тогда шум как бы уходит в другую сторону. А там люди могут не слышать так чутко”, - говорит она.

Обычно изменение скорости насоса решает проблему, но в данном случае это не помогало, отмечает председатель КТ, потому что жильцы слышали шум то в одной, то в другой комнате.