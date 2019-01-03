Семья в Нарве страдает от гула в квартире, но сделать ничего нельзя

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Светлана Малютина, которая живет в муниципальной квартире вместе с дочерью и внучкой. Квартира расположена на первом этаже, а в подвале под соседней квартирой - теплоузел и новые трубы отопления. После модернизация отопительной системы, гул от нее мешает семье жить, но замеры показывают, что шум находится в пределах разрешенных норм.
Шум от труб и стены
Летом-осенью 2016 года в пятиэтажке, где живет Светлана с дочерью и внучкой, реновировали систему отопления. После этого женщин стал мучить гул, который идет от пола и стен.
Теплоузел находится под соседней квартирой, а трубы отопления идут и под квартирой Светланы. Стену между своей квартирой и соседней, сквозь которую в подвале проходят трубопроводы, Светлана называет главным источником гула и даже небольшой вибрации.
По мнению женщины, новые трубы отопления смонтированы неправильно. Из-за того, что некоторые соседи меняли радиаторы, трубы в системе оказались разного диаметра, в подвале есть изгибы труб на 90 градусов, что создает сопротивление для движущейся в них воды. А сами трубы подвешены на металлических креплениях под потолком подвала, который для квартиры первого этажа является полом. Через эти крепления в квартиру также проникает гул, говорит Светлана.
Дочь Светланы Валентина Чернышова показывает фотографии, сделанные в подвале, в помещении теплоузла. На фото видно, что трубы действительно изгибаются на 90 градусов, но при этом на креплениях труб к потолку есть амортизирующие прокладки, и, теоретически, вибрация через них проникать не должна.
“В квартиру на пятом этаже не доходило тепло, после того, как там поменяли радиаторы. Из-за этого увеличили напор в системе отопления, и у нас стало очень жарко. И гул усилился еще больше. Уже месяц от этого страдаем”, - рассказывает Светлана Малютина.
Женщина говорит, что залила монтажной пеной щели между полом и трубами отопления, это немного помогло уменьшить уровень шума, но не решило проблему.
Избирательный слух?
Валентина Чернышова рассказывает, что пыталась измерять уровень шума с помощью специальной программы на смартфоне. Результат - 43-47 децибел. Для сравнения: в справочниках можно найти информацию, что уровень шума около 20 дБ - это тихий шепот, 40 - 50 дБ - это громкость обычного разговора в комнате.
Поскольку показания смартфона председатель КТ в качестве доказательства не приняла, жительницы квартиры обратились ЦУ Narva Linnaelamu, которое является собственником муниципальных квартир в Нарве. По просьбе женщин, целевое учреждение еще в начале 2018 года заказало в Департаменте здоровья экспертизу.
Специалист из лаборатории этого департамента в Кохтла-Ярве в марте приехал и замерил уровни шума в большой комнате (где расположена “гудящая” стена), в спальне и в подвале. Результат - шум находится в пределах допустимого.
Так, в спальне шум 20,1 децибел, в большой комнате - 21,3 дБ при норме 30. В помещении теплоузла в подвале - 47,4 (нормы для этого помещения не существует).
Светлана утверждает, что перед измерением отопление “убавили”, и уровень шума упал.
Светлана и Валентина давали интервью Rus.Postimees в своей квартире в 6 часов утра - такое время было выбрано, чтобы посторонние шумы в доме не мешали услышать гул. Приложение-шумомер на смартфоне во время интервью показало немного больше 20 дБ в воздухе и 42-43 дБ, если положить смартфон непосредственно на пол в большой комнате. Но своим слухом корреспондент никакого шума, кроме телевизора у соседей за стеной, не услышал.
При этом, и Светлана Малютина особенно острым слухом не отличается. Напротив, она рассказала, что слышит не очень хорошо, и даже обращалась из-за этого к врачу.
“Лор объяснял, что слух может быть избирательный, - говорит Светлана. - То есть, это может быть звук на такой частоте, которую другие люди не слышат, а я его ощущаю. Тут нужно делать специальные замеры”.
От шума страдает и внучка Светланы - капризничает и плохо спит. Чтобы уложить ребенка, женщины используют беруши. Но сейчас ушки у ребенка воспалились от их частого использования.
“Обычно в более тёплое время года мы с внучкой гуляем почти все время, чтобы не слышать этого гула, - рассказывает Светлана. - Ездим в Усть-Нарву, хорошо что автобусы бесплатные”.
КТ: сделали всё возможное
Ирина Андреева, председатель квартирного товарищества дома, где живут Светлана и Валентина, заверяет, что до реновации теплоузел шумел больше, чем сейчас. Теперь там установлен новый, более тихий насос.
“Я знаю, что такое шум от теплоузла, потому что работаю в жилищной сфере много лет, - говорит Ирина Андреева. - В первый раз, когда мы пришли в эту квартиру с другими членами правления, никто из них этот шум не слышал, а я его слышала. Я знаю, какой звук надо ловить ушами. Поэтому я сказала правлению - слышите или нет, а оборудование нужно менять, ему уже 20 лет. Мы поставили новый насос, специальную муфту - всё, что нам сегодня техника дает, мы по возможности сделали. Сейчас, когда спускаешься в подвал, через дверь даже не слышно, что там работает теплоузел. Когда открываешь дверь - конечно, слышно. Техника не может совсем бесшумно работать”.
Председатель КТ обращает внимание, что сделанные прошлой зимой замеры Департамента здоровья показали, что шум меньше, чем допускают нормы. В то же время, Светлана жалуется на шум и летом, когда система отопления отключена, но работает насос горячей воды.
“Конечно, горячая вода тоже шумит - чтобы поднять воду на пятый этаж, нужно создать давление”, - говорит Ирина Андреева. - Я допускаю, что Светлана действительно слышит шум, но помочь я уже ничем не могу. Не знаю, что можно сделать. Может быть, ей можно поменяться с кем-то муниципальной квартирой. Или у Narva Linnaelamu вдруг освободится квартира. Другого выхода я не вижу”.
Светлана Малютина рассказывает, что также задумывалась о переезде, но свободных муниципальных квартир в городе нет, наоборот - есть очередь из желающих там поселиться. Да и в нынешнюю квартиру ее жительницы вложили уже много труда - она досталась им в плохом состоянии, и Светлана с Валентиной постепенно приводят жилье в порядок.
Шум может проступать в разных местах
Ирина Андреева рассказывает, что работает в жилищной сфере уже около 30 лет. Сейчас она является председателем сразу в нескольких КТ Нарвы. По ее словам, жалобы на шум бывают и в других домах. При этом шум воды может “проступать” в самых разных местах дома - не только рядом с теплоузлом, но и не несколько этажей выше или на несколько подъездов в сторону от теплоузла.
“Вода в трубах не может не шуметь. Если люди жалуются, я меняю скорость работы насоса. И тогда шум как бы уходит в другую сторону. А там люди могут не слышать так чутко”, - говорит она.
Обычно изменение скорости насоса решает проблему, но в данном случае это не помогало, отмечает председатель КТ, потому что жильцы слышали шум то в одной, то в другой комнате.
“Давление в систему нужно подать хорошее. Так называемый гравитационный шум воды в трубах при этом слышно людям. Особенно, когда труба делает поворот на 90 градусов, - говорит Ирина Андреева. - Я знаю, что люди могут слышать этот шум, даже если приборы его не слышат. В 96-м году, когда в городе поставили первые теплоузлы, выяснилось, что люди с таким слухом у нас есть”.