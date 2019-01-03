В Северном море ищут контейнеры с опасным грузом, упавшие с борта грузового судна

Не менее четырех контейнеров содержат опасные грузы, сообщил представитель управления по чрезвычайным происшествиям на море немецкого города Куксхафен, пишет DW.com . Речь идет о быстро воспламеняющихся органических пероксидах, которые используются в производстве пластмасс.

Береговые службы двух государств ведут поиск с привлечением судов и авиации. Шесть контейнеров замечены в территориальных водах Германии. Еще 21 вынесло на берег в районе Западно-Фризских островов, сообщила береговая охрана Нидерландов.