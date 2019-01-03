Битва майонезных гигантов

Таким образом, из вынесенного судом решения стало ясно, что слова «аутентичный» и «оригинал» можно указывать на упаковке.

Tarplan остался доволен

Но член правления Tarplan Аско Похла уверен в своих претензиях, ссылаясь именно на уксусную кислоту. По его оценке, Tarplan именно этим иском удалось доказать, что в одном из своих майонезов Polven не использует на сто процентов натуральный состав, как обещано на упаковке.

«В ходе судебного производства Polven изменил упаковку майонеза „Ehtne“ и отказался при рекламировании товара от неверных утверждений. Таким образом, обращение в суд принесло с собой достижение честной конкуренции»,- объяснил он.

Он ссылается на экспертное мнение Приймяги, согласно которому потребителя обманывали словами, написанными на упаковке: «на 100 процентов аутентичный состав» и «натуральный состав, как в прежние времена».

Представители Polven объяснили суду, что попадание уксусной кислоты в майонез стало для них сюрпризом, поскольку и они считали, что заказывают у поставщика яблочный уксус, а не кислоту. Предположительно, это была ошибка поставщика, которую исправили тут же, как на нее обратили внимание. Поэтому в дальнейшем Polven пообещал проверять яблочный уксус перед тем, как использовать. Кинкар утверждает, что мнение Приймяги, с которым Tarplan пошел в суд, было четко опровергнуто.

Филолог Мартин Ахер и эксперт в области семиотики Тийт Куускемяэ объяснили, что анализ Приймяги не отвечает элементарным требованиям экспертного анализа и его нельзя воспринимать всерьез. «Незамысловатый брак», - говорит Кинкар.

Название аутентичного майонеза зарегистрировано и в Патентном департаменте, но Tarplan обжаловал и решение о регистрации. Производство по этой жалобе еще продолжается.

Пресс-секретарь департамента Эве Таммару объяснила, что Патентный департамент не разрешил бы зарегистрировать торговый марку с каким-то описательным словом, например, «качественный». Но в данном случае спор идет вокруг так называемого беззащитного слова, на которое у производителя нет единоличного права.

Проще говоря, и Tarplan может называть свою продукцию аутентичной и оригинальной. Никто не запрещает: «Данное слово в таком составе не дает предпочтения в конкуренции».

Корректность названия пищевых продуктов проверяет и Ветеринарно-пищевой департамент.

Главный специалист отдела продуктов питания департамента Тийу Ранд говорит, что добавленное к названию продукта слово, вроде «любимый», или «оригинал» - это такие слова, значение которых не дефинировано в пищевом производстве и использование которых не отрегулировано.

Нет и основания, как оценивать оригинальность или аутентичность майонеза, поскольку состав майонеза – в отличие от, например, шоколада, сока, нектара или варенья – не отрегулирован.

И все же совершенно свободно использовать слова на упаковке нельзя. Например, несколько лет назад Сакуский пивзавод хотел вывести на рынок пиво под названием Saku Originaal Mahe (рус. – экологическое), но департамент запретил это делать, поскольку использование слова «экологический» на упаковке должно быть связано с экологическим земледелием.

Есть и другие примеры: при использовании слова «здоровый» должно быть объяснение, почему данная продукция полезна для здоровья, слово «ручная работа» должна относиться, прежде всего, к продукции, сделанной вручную, а слово «натуральный» нельзя использовать для переработанных продуктов питания.