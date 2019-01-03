Битва майонезных гигантов

Производитель майонеза пожаловался на конкурента в суд, поскольку недоволен тем, как противник называет свою продукцию, пишет Postimees.
Оба предприятия являются крупнейшими в Эстонии производителями майонеза и трудятся на рынке несколько десятков лет. Представители Tarplan Kaubandus утверждают, что именно они являются самыми крупными игроками на эстонском рынке. А их ближайший конкурент, носящий коммерческое название Polven Foods OÜ, использует торговую марку «Lemmik» - «Любимый».
Первую судебную войну предприятия развязали еще четыре года назад, когда Polven вышел с новым майонезом, упаковка которого показалась конкуренту слишком похожей на его собственную. Дело уладили внесудебной договоренностью. Стороны пообещали, что больше по таким вопросам не будут жаловаться друг на друга в суды.
Но спустя несколько лет юристы Tarplan вновь постучались в дверь к конкурентам.
А именно, весной и зимой 2016 года Polven вывел на рынок два новых майонеза: «Ehtne» (рус. – аутентичный) и «Originaal Provansaal». Но конкуренты считают, что и их майонезы аутентичные и оригинальные.
Просто придирка?
Так в начале 2017 года появились новый иск, в котором соперника обвинили в бессовестной конкуренции, то есть, по сути, Tarplan попытался заставить Polven убрать свою продукцию с магазинных полок.
Иск был невероятно детальным, претензий к продукции конкурента приводилось несколько десятков. Эксперт по имиджелогии Линнар Приймяги написал длинный анализ.
«Один майонез не может быть более аутентичным или оригинальным, чем другой майонез, - написали юристы Tarplan в иске. – Предложение продукции в продажу воспринимается, как нечестная коммерческая деятельность».
Представители Tarplan внимательно изучили и состав майонеза конкурентов. Департамент здоровья провел анализ майонеза «Ehtne», из результатов которого выяснилось, что вместо указанного яблочного уксуса в нем использовалась уксусная кислота. А это не является на сто процентов натуральной составной частью, как утверждается на упаковке. Это было указано в иске.
Однако суд завершился 7 ноября проигрышем истца, поскольку как уездный, так и окружной суды не удовлетворили жалобу представителей Tarplan.
Но странным образом обе стороны спора уверены, что вышли из этого боя победителями.
Представлявший Polven адвокат бюро Lextal Райно Кинкар объяснил, что его клиент является одним из крупнейших конкурентов Tarplan, а потому ему пытаются вставлять палки в колеса. Адвокат называет это процессом придирок, что, по его оценке, подтверждают и решения судов.
«Целью Tarplan было создать для Polven расходы и административную нагрузку. Реально требование является юридическим нонсенсом»,- объяснил Кинкар.
Адвокат привел примеры: Saku Originaal, Värska Originaal, Atleet Originaal, Gildi Originaal, Hellmanns Originaal. «Таких примеров в Эстонии можно найти как минимум сотню»,- говорит он. Та же история и со словами: «классический», «традиционный», «лучший», «премиум», «супер», «ультра», или все равно какое хвалебное слово, использованное в названии продукта. Такие эпитеты, по словам адвоката, являются совершенно нормальной практикой.
«Речь не идет об абсолютной истине, что только данный товар является аутентичным или оригинальным, а все другие – подделка и копия»,- уточнил он.
Таким образом, из вынесенного судом решения стало ясно, что слова «аутентичный» и «оригинал» можно указывать на упаковке.
Tarplan остался доволен
Но член правления Tarplan Аско Похла уверен в своих претензиях, ссылаясь именно на уксусную кислоту. По его оценке, Tarplan именно этим иском удалось доказать, что в одном из своих майонезов Polven не использует на сто процентов натуральный состав, как обещано на упаковке.
«В ходе судебного производства Polven изменил упаковку майонеза „Ehtne“ и отказался при рекламировании товара от неверных утверждений. Таким образом, обращение в суд принесло с собой достижение честной конкуренции»,- объяснил он.
Он ссылается на экспертное мнение Приймяги, согласно которому потребителя обманывали словами, написанными на упаковке: «на 100 процентов аутентичный состав» и «натуральный состав, как в прежние времена».
Представители Polven объяснили суду, что попадание уксусной кислоты в майонез стало для них сюрпризом, поскольку и они считали, что заказывают у поставщика яблочный уксус, а не кислоту. Предположительно, это была ошибка поставщика, которую исправили тут же, как на нее обратили внимание. Поэтому в дальнейшем Polven пообещал проверять яблочный уксус перед тем, как использовать. Кинкар утверждает, что мнение Приймяги, с которым Tarplan пошел в суд, было четко опровергнуто.
Филолог Мартин Ахер и эксперт в области семиотики Тийт Куускемяэ объяснили, что анализ Приймяги не отвечает элементарным требованиям экспертного анализа и его нельзя воспринимать всерьез. «Незамысловатый брак», - говорит Кинкар.
Название аутентичного майонеза зарегистрировано и в Патентном департаменте, но Tarplan обжаловал и решение о регистрации. Производство по этой жалобе еще продолжается.
Пресс-секретарь департамента Эве Таммару объяснила, что Патентный департамент не разрешил бы зарегистрировать торговый марку с каким-то описательным словом, например, «качественный». Но в данном случае спор идет вокруг так называемого беззащитного слова, на которое у производителя нет единоличного права.
Проще говоря, и Tarplan может называть свою продукцию аутентичной и оригинальной. Никто не запрещает: «Данное слово в таком составе не дает предпочтения в конкуренции».
Корректность названия пищевых продуктов проверяет и Ветеринарно-пищевой департамент.
Главный специалист отдела продуктов питания департамента Тийу Ранд говорит, что добавленное к названию продукта слово, вроде «любимый», или «оригинал» - это такие слова, значение которых не дефинировано в пищевом производстве и использование которых не отрегулировано.
Нет и основания, как оценивать оригинальность или аутентичность майонеза, поскольку состав майонеза – в отличие от, например, шоколада, сока, нектара или варенья – не отрегулирован.
И все же совершенно свободно использовать слова на упаковке нельзя. Например, несколько лет назад Сакуский пивзавод хотел вывести на рынок пиво под названием Saku Originaal Mahe (рус. – экологическое), но департамент запретил это делать, поскольку использование слова «экологический» на упаковке должно быть связано с экологическим земледелием.
Есть и другие примеры: при использовании слова «здоровый» должно быть объяснение, почему данная продукция полезна для здоровья, слово «ручная работа» должна относиться, прежде всего, к продукции, сделанной вручную, а слово «натуральный» нельзя использовать для переработанных продуктов питания.
У кого дела идут лучше?
Экономические результаты 2017 года показывают, что неоднократно скрещивавшие шпаги в суде и разных инстанциях производители майонеза являются одними из самых успешных деятелей своей области. Если Tarplan царствует на майонезном рынке Эстонии, то Polven результативнее в продаже своей продукции в другие страны Балтии. Также Polven является крупнейшим в странах Балтии производителем сгущенки, а дополнительная деятельность приносит и дополнительный доход от продаж, который год от года заметно увеличивается.
Tarplani Kaubanduse OÜ
- Доход от продаж: 3,7 миллиона евро
- Прибыль: 348 400 евро
- Большую часть дохода от продаж, то есть 3,6 миллиона евро, составляет продажа майонеза в Эстонии. Это около половины всего эстонского майонезного рынка.
Polven Foods OÜ
- Доход от продаж: 4,9 миллиона евро
- Прибыль: 576 000 евро
- 2,7 миллиона евро Polven получил от продаж за границей. Большую часть дохода от продаж приносит и сгущенка.
Данные: Creditinfo.ee