Роман Нестеровский продолжит карьеру в нарвском "Трансе"

"Официально контракт еще не подписан, но с президентом "Транса" мы уже обо всем договорились, поэтому ближайший год я проведу в Нарве", - сказал Нестеровский.

По словам футболиста, ощущения от возвращения в "Транс" у него двоякие: "С одной стороны, приятно вернуться в родной город, в котором живут мои родители, а в команде тоже много знакомых, но есть и минусы. В Таллинне все же условия для игры в футбол лучше - как с точки зрения финансов, так и с точки зрения тренировочного процесса".