Роман Нестеровский продолжит карьеру в нарвском "Трансе"

Центральный защитник Роман Нестеровский, последние два сезона выступавший за столичные "Инфонет" и "Левадию", возвращается в нарвский "Транс", об этом 29-летний футболист сообщил порталу rus.err.ee.
"Официально контракт еще не подписан, но с президентом "Транса" мы уже обо всем договорились, поэтому ближайший год я проведу в Нарве", - сказал Нестеровский.
По словам футболиста, ощущения от возвращения в "Транс" у него двоякие: "С одной стороны, приятно вернуться в родной город, в котором живут мои родители, а в команде тоже много знакомых, но есть и минусы. В Таллинне все же условия для игры в футбол лучше - как с точки зрения финансов, так и с точки зрения тренировочного процесса".
По словам Романа Нестеровского, закрепиться в "Левадии" ему помешала травма.