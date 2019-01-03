Чт, 3.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Роман Нестеровский продолжит карьеру в нарвском "Трансе"

Роман Нестеровский продолжит карьеру в нарвском "Трансе"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Роман Нестеровский.

ФОТО: Kristjan Teedema

Центральный защитник Роман Нестеровский, последние два сезона выступавший за столичные "Инфонет" и "Левадию", возвращается в нарвский "Транс", об этом 29-летний футболист сообщил порталу rus.err.ee.

"Официально контракт еще не подписан, но с президентом "Транса" мы уже обо всем договорились, поэтому ближайший год я проведу в Нарве", - сказал Нестеровский.

По словам футболиста, ощущения от возвращения в "Транс" у него двоякие: "С одной стороны, приятно вернуться в родной город, в котором живут мои родители, а в команде тоже много знакомых, но есть и минусы. В Таллинне все же условия для игры в футбол лучше - как с точки зрения финансов, так и с точки зрения тренировочного процесса".

По словам Романа Нестеровского, закрепиться в "Левадии" ему помешала травма.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ