Чт, 3.01.2019
Все они – наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Ветер опрокинул еще один автобус на шоссе Таллинн-Нарва

Ветер опрокинул еще один автобус на шоссе Таллинн-Нарва

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва из-за сильного бокового ветра вылетел в кювет и перевернулся набок рейсовый автобус №181, следовавший по маршруту Таллинн-Йыхви-Тойла-Ору.

Инцидент произошел в 21.46 в деревне Варья волости Люганузе. В автобусе застряли четыре пассажира и водитель. Спасатели вызволили людей через люк на крыше автобуса. В медицинской помощи никто из попавших в ДТП не нуждался.

За несколько часов до этого, в 17:50 на 79-м км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа съехал в кювет и перевернулся набок автобус Estonian Lines, следовавший из Таллинна в Нарву.

В автобусе было 49 человек, никто, к счастью, не пострадал. Представитель полиции отметил, что во время ДТП скорость автобуса была небольшой.

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра уточнил, что в 19:37 на место происшествия прибыл замещающий автобус, который забрал пассажиров и направился далее по маршруту в Нарву.

По словам находившихся на месте происшествия, дорожные условия на шоссе вчера были чрезвычайно плохие.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ