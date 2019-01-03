Ветер опрокинул еще один автобус на шоссе Таллинн-Нарва

Инцидент произошел в 21.46 в деревне Варья волости Люганузе. В автобусе застряли четыре пассажира и водитель. Спасатели вызволили людей через люк на крыше автобуса. В медицинской помощи никто из попавших в ДТП не нуждался.

За несколько часов до этого, в 17:50 на 79-м км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа съехал в кювет и перевернулся набок автобус Estonian Lines, следовавший из Таллинна в Нарву.

В автобусе было 49 человек, никто, к счастью, не пострадал. Представитель полиции отметил, что во время ДТП скорость автобуса была небольшой.

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра уточнил, что в 19:37 на место происшествия прибыл замещающий автобус, который забрал пассажиров и направился далее по маршруту в Нарву.