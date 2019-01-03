Ветер опрокинул еще один автобус на шоссе Таллинн-Нарва

Вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва из-за сильного бокового ветра вылетел в кювет и перевернулся набок рейсовый автобус №181, следовавший по маршруту Таллинн-Йыхви-Тойла-Ору.
Инцидент произошел в 21.46 в деревне Варья волости Люганузе. В автобусе застряли четыре пассажира и водитель. Спасатели вызволили людей через люк на крыше автобуса. В медицинской помощи никто из попавших в ДТП не нуждался.
За несколько часов до этого, в 17:50 на 79-м км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа съехал в кювет и перевернулся набок автобус Estonian Lines, следовавший из Таллинна в Нарву.
В автобусе было 49 человек, никто, к счастью, не пострадал. Представитель полиции отметил, что во время ДТП скорость автобуса была небольшой.
Пресс-секретарь Идаского спасательного центра уточнил, что в 19:37 на место происшествия прибыл замещающий автобус, который забрал пассажиров и направился далее по маршруту в Нарву.
По словам находившихся на месте происшествия, дорожные условия на шоссе вчера были чрезвычайно плохие.