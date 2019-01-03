Полезно: как правильно расставить мебель в гостиной

Интернет-издание Homedit дает некоторые рекомендации, основанные на фен-шуй, которые облегчат расстановку мебели в гостиной и гарантируют вам хорошее самочувствие в этой комнате.

Достаточно места

При выборе мебели для гостиной необходимо учитывать, какую площадь она занимает. Если площадь вашей гостиной невелика, то и мебели должно быть меньше. Если людям в комнате тесно из-за нагромождения диванов и кресел, то и положительной энергии там недостаточно.

Легко двигаться

По гостиной необходимо легко перемещаться, и это нужно учитывать при размещении мебели. Никакой предмет мебели – будь то стол, стулья или диваны - не должен мешать движению.

Камин

При малейшей возможности в гостиной нужно установить камин, но он должен быть расположен правильно: если вы хотите, чтобы в вашей гостиной было спокойно, он должен быть расположен на северо-востоке. Если же вы предпочитаетеромантическую атмосферу, камин должен находится в северо-западной части комнаты.

Вид из окна

Вид из окна гостиной должен открываться для сидящего в любом уголке комнаты. Для этого можно использовать зеркала, отражения в которых создают впечатление более открытого пространства. Это также привносит в помещение положительную энергию.

Расположение телевизора