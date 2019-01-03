Фото: тройной обгон привел к лобовому столкновению
3 января 2019, 11:43
Сегодня в начале десятого утра на шоссе Тарту-Валга неподалеку от Рынгу произошло ДТП, пишет Tartu Postimees.
По предварительным данным, управлявшая Škoda Octavia женщина попыталась объехать сразу три автомобиля, но не смогла завершить маневр: машина столкнулась лоб в лоб с ехавшей навстречу Kia Sorento.
Водителя Škoda в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также на скорой увезли пассажира Kia.
Дорога на месте ДТП очень скользкая.