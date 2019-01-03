Чт, 3.01.2019
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  • Фото: тройной обгон привел к лобовому столкновению

Фото: тройной обгон привел к лобовому столкновению

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Сегодня в начале десятого утра на шоссе Тарту-Валга неподалеку от Рынгу произошло ДТП, пишет Tartu Postimees.

По предварительным данным, управлявшая Škoda Octavia женщина попыталась объехать сразу три автомобиля, но не смогла завершить маневр: машина столкнулась лоб в лоб с ехавшей навстречу Kia Sorento.

Водителя Škoda в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также на скорой увезли пассажира Kia.

Дорога на месте ДТП очень скользкая.

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