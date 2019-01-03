Евгений Малкин: «Брагин — лучший молодежный тренер всех времен»

«Молодежный чемпионат мира посмотреть удается, конечно. С датчанами полный матч посмотрел, видно, что есть индивидуально сильные игроки. С канадцами здорово сыграли. Я на трех молодежных чемпионатах играл, к сожалению, два раза в финале проигрывали. Но уже не вернешь молодость, не сыграешь заново. В Ванкувере классно играть, на канадской площадке, двадцать тысяч на трибунах, атмосфера сумасшедшая. Для молодежи это огромный опыт, все бьются, чтобы попасть в состав. Тем более Брагин на мостике. Лучший молодежный тренер всех времен, я считаю. Видно, что ребята мастеровитые, вратари хорошие. Защита удивила, они хорошо отдают быстрый пас, поэтому есть все шансы выиграть», — сказал Малкин.