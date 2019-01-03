Фото: роскошный тренд не прижился и вышел из моды

В прошлом году прогнозировалось триумфальное возвращение в наши интересы роскошного бархата, причем не только в виде обивки мягкой мебели и покрывал на кровати. Бархатом советовали обить стены в помещениях с классическим интерьером. Но и это было бы слишком просто, писал портал Kodustiil со ссылкой на housebeautiful.com.
Фирма по производству обоев Murals Wallpaper решила, что фактура бархата достойна того, чтобы ее имитировать, и создала стеновое покрытие, зрительно повторяющее этот шикарный материал: отличное решение для поклонников бархата, не любящих бесконечно пылесосить стены.
Бумажная имитация бархата настолько точно передает фактуру ткани, что у владельцев таких обоев есть потрясающая возможность разыгрывать своих гостей, которых, конечно же, потянет погладить бархатный занавес на стене вашей гостиной.
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Прогнозировалось, что в 2018 году в тренде будут и бархат, и его имитация. Но, судя по статьям в специализированных изданиях, тренд не прижился.