Фото: роскошный тренд не прижился и вышел из моды

В прошлом году прогнозировалось триумфальное возвращение в наши интересы роскошного бархата, причем не только в виде обивки мягкой мебели и покрывал на кровати. Бархатом советовали обить стены в помещениях с классическим интерьером. Но и это было бы слишком просто, писал портал Kodustiil со ссылкой на housebeautiful.com.