Названы семь жарких стран для зимнего отдыха

Эксперты сферу туризма выбрали несколько актуальных направлений, которые порадуют даже тех, кто не готов платить за отдых баснословные суммы, пишет Рамблер/Путешествия.

ОАЭ

В последнее время ОАЭ пользуется особой популярностью среди туристов. Дубай — именно с этого города эксперты рекомендуют знакомиться со страной — когда-то представлял собой обычную пустыню, а теперь это современный мегаполис, своеобразный оазис, где каждый найдет себе развлечение по душе. Комфортная погода, отличный шопинг, многочисленные рестораны на любой вкус и кошелек делают это направление все более востребованным с каждым годом.

Таиланд

Ласковое море, живописные пляжи, идиллические виллы, мягкий климат и прекрасная солнечная погода являются отличным поводом, чтобы променять зимние будни на приятное ничегонеделание на островах Таиланда. Специалисты советуют обратить внимание на юг страны — зимой там устанавливается комфортная теплая погода, без изнуряющей жары. А низкие цены и вкусная местная кухня делают Таиланд весьма привлекательной альтернативой для того, чтобы сбежать туда от холодов.

Индия

Красочная и увлекательная Индия полна контрастов. Зима — лучшее время для того, чтобы исследовать эту удивительную страну, за исключением горных районов, где в это время устанавливается холодная погода и выпадает снег. Эксперты рекомендуют отправляться на Гоа, чьи живописные песчаные пляжи, теплое море, красивые пейзажи и расслабляющая атмосфера привлекают миллионы туристов со всего мира. Поэтому если вы хотите как следует отдохнуть и понежиться на солнце, тогда отправляйтесь в это место, где царит дух свободы и безмятежности.

Мексика

Это, пожалуй, самая богатая на курорты страна. Особой популярностью пользуются Канкун, Ривьера-Майя (Плайя-дель-Кармен и остров Косумель), Акапулько, Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта. Многочисленные шопинг-центры, мягкий климат, вкусные морепродукты и местные деликатесы, разнообразные рестораны и бары, поиски сокровищ Майа, пирамиды Чичен-Ица, Сенот Иккиль, Вальядоли и Эк-Балама, парк Шкарет, сталактитовые пещеры, карстовые озера Шель-Ха, город крепость Тулум и прочие достопримечательности позволят каждому найти развлечения по душе и возвращаться сюда снова и снова.

Куба

«Остров Свободы» советуют посетить хотя бы однажды, чтобы ощутить на себе, как это — попасть в коммунистическую страну середины 20 века, но в то же время получать отличный сервис по системе все включено в шикарных отелях. Красивая природа, отличный ром, оригинальная местная кухня, интересная архитектура городов и старинные автомобили создают особую атмосферу, которую стоит прочувствовать каждому. Наиболее рекомендуемые для посещения курорты — Варадеро, Гавана, Кайо Коко, Ольгин, остров Санта-Мария.

Камбоджа

Зимний период — лучшее время для путешествий по Юго-Восточной Азии. Например, можно отправиться в Камбоджу — одну из самых дешевых стран для экзотического отдыха. Высокая цена на авиабилет с лихвой окупится расходами в самой стране — там настолько дешево, что даже с минимальным бюджетом вы можете себе ни в чем не отказывать и жить в свое удовольствие.

Канарские острова