Би-би-си: И что вы сделали? Как я понимаю, немедленно связались с семьей?

Д.У.: Да, сразу связался с семьей, потому что все беспокоились, что с ним случилось. Мы, по крайней мере, узнали, где он, и смогли начать выяснять, в каком он положении. И [мы узнали], что российские власти сообщили госдепу, что Пол у них. И мы начали делать то, что, как мне кажется, делают, когда вашего родственника задерживают власти иностранного государства - начали связываться с конгрессменами, сенаторами, правительством и посольством, чтобы узнать, когда мы получим доступ [к нему] или когда они получат доступ.

My brother was detained by the Russian government on Friday as an alleged spy. While the law library + info focus will remain, you may see an increase in off-message topics until we get him safely home. pic.twitter.com/2HIF1UmS1b