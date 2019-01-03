ФСБ

ФОТО: SCANPIX

Дэвид Уилан, брат-близнец задержанного в Москве по подозрению в шпионаже Пола Уилана, рассказал Би-би-си, что у Пола было много друзей в России, хотя тот, по его словам, по-русски говорил плохо. Он не верит, что его брат мог нарушить закон. Утром в день задержания он ходил на экскурсию в Кремль.

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданина США Пола Уилана задержали 28 декабря «при проведении шпионской акции». В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

В среду бывшего морпеха Уилана посетил в следственном изоляторе «Лефортово» посол США в Росии Джон Хантсман. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что запросил у России подробности обвинений, предъявленных Уилану. Детали дела не разглашаются.

Би-би-си поговорила с братом Пола Уилана и узнала, зачем он часто летал в Россию и почему сидел «ВКонтакте».

Би-би-си: Что вы в самом начале узнали о задержании [Пола Уилана]?