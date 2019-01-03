Чт, 3.01.2019
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

Гражданин России предложил полицейскому в Латвии взятку в миллион евро

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ФОТО: Valsts policija

Генеральная прокуратура Латвии предъявила обвинение гражданину России в том, что он предложил взятку в размере более миллиона евро должностному лицу Госполиции, подтвердила специалист по общественным отношениям прокуратуры Уна Реке.

Обвинение предъявлено по статье Уголовного кодекса Латвии, предусматривающей ответственность за предложение взятки в крупном размере. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до восьми лет.

Взяточник был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 9 ноября прошлого года, и уже 18 ноября дело было передано Генеральной прокуратуре.

В KNAB ранее сообщили, что в рамках уголовного процесса были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

Представитель юридического лица связался с обвиняемым, чтобы он решил вопрос и добился отмены решения об аресте. После этого обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку.

Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию KNAB.

9 ноября обвиняемый передал сотруднику полиции часть взятки - 85 тыс. евро - и после передачи взятки был задержан.

KNAB благодарит за сотрудничество управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции. В настоящее время дело передано прокуратуре.

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