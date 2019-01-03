Полиция ищет жертв 25-летнего Максима, подозреваемого в преступлениях сексуального характера
Полиция задержала 25-летнего Максима, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера против детей.
В декабре прошлого года полиция задержала 25-летнего Максима, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчину, который ранее был судим за аналогичные преступления, арестовали с разрешения суда.
У полиции есть основание полагать, что жертв может быть больше, чем известно на настоящий момент. Их Максим искал преимущественно по интернету, в частности в русскоязычных социальных сетях.
Тех, кто имеет подозрения, что ребенок имел контакт с изображенным на фото человеком, или претензии к Максиму, полиция просит звонить по телефону 53069479 или на короткий номер центра тревоги 112. Также сообщений ждут по адресу электронной почты louna.lastekaitse@list.politsei.ee.