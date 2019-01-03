Шведский производитель оружия выкручивает руки эстонскому Министерству обороны

Эстонское государство планировало перестроить приобретенные по дешевке корпусы CV90 в бронемашины поддержки для Скаутского батальона, но при проведении строительного тендера стало жертвой мощной монополии. В последний день года тендер провалился, производство бронемашин опоздает минимум на полгода и неизвестно, как их будут производить, пишет Postimees.
В здании Министерства обороны на улице Сакала Рождество было тревожным. Хотя за неделю до этого были успешно представлены тендеры на поставку дальнобойного противотанкового оружия и на новые автоматы, один из технически наиболее сложных эстонских оборонных тендеров – план по перестройке корпусов CV90 в бронемашины поддержки – безнадежно движется в тупик.
Речь идет о 37 БМП CV90, которые второй год стоят в утепленном ангаре в Тапа и ждут перестройки.
Эстония приобрела их в 2016 году в Норвегии, где на тот момент двадцатилетние машины были списаны и проданы всего за 635 000 евро.
В будущем они должны стать силой поддержки для уже имеющихся у Скаутского батальона боевых машин CV9035, которые выполняли бы различные задания, начиная с наведения огня и ближней обороны и заканчивая противовоздушной обороной и медицинской помощью. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) объявил в августе 2017 года тендер на перестройку корпусов. Его содержание просто: победитель должен за два с половиной года перестроить корпус 31 бронемашины. Остальные шесть машин, на которые будут установлены 120-миллиметровые минометы, должны быть перестроены в ходе уже следующего тендера. Однако победитель тендера должен обеспечить обслуживание и ремонт всех 37 бронемашин, их функционирование и запчасти на срок до семи лет.
Собака зарыта как раз в последнем требовании. Местные планировщики от обороны подсчитали, что вся работа обойдется максимум в 30 миллионов евро. По планам, в тендере могли бы успешно участвовать и предприятия эстонской оборонной промышленности, которые, в свою очередь, могли бы сбить цену.
Еще в мае прошлого года положение казалось хорошим. На тендер квалифицировались четыре фирмы: оригинальный производитель CV90 – BAE Systems Hägglunds, немецкая Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и из Эстонии - Bristol Trust и совместное предложение Ühinenud Depoode и Scania Eesti.
Вскоре FFG сдался. Немцы сообщили, что не могут выполнить содержащееся в тендере требование относительно оригинальных запчастей. А именно, вся производственная цепочка запчастей к CV90 находится в руках конкурентов – BAE Systems или подконтрольных им субподрядчиков, которые просто отказались их перепродавать. RKIK же требовал именно так называемых запчастей А, чтобы избежать вероятности того, что машины поддержки на поле боя в критический момент выйдут из строя.
Поскольку в игре большие деньги и, вероятно, споры еще предстоят, некоторые участники не пожелали говорить от своего имени.
Они рассказывают, что понемногу из-за BAE стали отпадать и другие участники тендера. «После консультаций с BAE Systems мы вынуждены сообщить, что не сможем поставить вам запчасти», - ответила одна из фирм, производящих запчасти для BAE, в письме, отправленном эстонскому предприятию оборонной промышленности, не объясняя подробностей. Postimees даже рассказывали, что BAE Systems в Швеции прощупывала возможность, чтобы их Scania отказалась поставлять моторы для CV90 другим участникам тендера, что автоматически выбило бы их из конкуренции. Но Scania не купилась.
К прошлой осени на улице Сакала стало ясно, что BAE просто перекрыла для других возможность участвовать в тендере. В большой игре глобальных оборонных закупок такие силовые приемы не бог весть как редки, но для эстонских чиновников это стало неприятной неожиданностью.
Источники в министерстве рассказали Postimees, что о таком риске знали, но думали, что его можно будет устранить. Чиновники рассчитывали, что BAE Systems Hägglunds, которая не производит новых CV90 уже десять лет, получила бы конкурентное преимущество и в том случае, если бы продала запчасти другим. Кроме того, это делается, например, в Норвегии и Финляндии, где не чинят никаких препятствий для поставки запчастей. Министерство обороны и RKIK в ответ на это связались с фирмой, препятствующей честной конкуренции, но не получили от BAE ни одного рационального ответа, почему запчасти отказываются продавать остальным.
Два месяца работы
Эстонские фирмы не отступили. Прошлым летом инженеры почти два месяца измеряли в тапаском ангаре корпуса CV90 и делали чертежи. К осени они представили RKIK свои предложения в надежде, что и не оригинальные, но идентичные запчасти посчитают пригодными.
Поздней осенью, когда RKIK ознакомился с предложениями, обнаружилась колоссальная разница. По сведениям Postimees, Ühinenud Depood и Scania Eesti запросили за перестройку машин 21,1, а Bristol Trust – 21,6 миллиона евро. Зато оригинальный производитель CV90 - BAE Systems – выставил счет в 39,4 миллиона.
У государства теперь большие проблемы. Две эстонских фирмы не квалифицируются из-за недостаточной документации и требования оригинальных запчастей. А о том, чтобы заплатить BAE Systems те деньги, которые она требует, не может быть и речи, поскольку это грозит выбиться из бюджета в 180 миллионов евро, запланированных на маневренную способность бронемашин.
RKIK долго готовил решение по затянувшемуся тендеру, в последний день прошлого года объявив его провалившимся. «Все представленные предложения были отклонены, поскольку они не отвечают поставленным условиям», - сказал директор RKIK Рауо Сирк. По его словам, все участники, в том числе BAE Systems Hägglunds, не представили некоторых сведений, требовавшихся в конкурсных документах, или же не подтвердили, что смогут поставить запчасти, отвечающие оригиналу.
Один из участников тендера, представитель Bristol Trust OÜ Прийт Раю заявил, что не согласен с решением RKIK. По его мнению, все требования были выполнены. «Мы предложили все требуемые запчасти и уверены в их качестве. Промышленность развивается, и в наше время можно получить изделия намного более высокого качества, чем их делали 25 лет назад», - пояснил Раю. В ближайшие дни фирма решит, будет ли она оспаривать решение об отмене тендера.
Решения пока нет
У государства, по данным Postimees, остается несколько возможностей. Во-первых, RKIK может провести между участниками новый тендер, без объявления, но с переговорами, в котором будет смягчено требование по оригинальным запчастям. Это было бы выгодно, но заставило бы государство пойти на уступки по качеству, что может представлять излишний риск. Во-вторых, можно приобрести новые бронемашины поддержки, а корпуса CV90 продать или списать. Это предполагает совсем новое обучение и отнимет драгоценное время, не говоря уже о деньгах.
Решение надо принять в ближайшие месяцы. «Сейчас ведется анализ. Возможны и решение на основе имеющихся бронемашин без башни, и альтернативные варианты», - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Андрес Санг. «CV90 так или иначе найдут себе применение, просто так в законсервированном виде их на складе не оставят. В случае альтернативных платформ придется учитывать не только закупочную цену, но и то, насколько масштабная перестройка им требуется и насколько дорого обойдется их дальнейшее содержание», - рассказал Санг.
На сегодняшний день ясно, что, если бронемашины поддержки вначале должны были поступить в распоряжение Скаутского батальона в 2021 году, то теперь план сдвигается минимум на полгода. Готовности броневой маневренной способности к 2026 году пока ничего не угрожает.
«По состоянию на данный момент тендер на перестройку машин поддержки не затормозился настолько, чтобы это существенно повлияло на нашу броневую маневренную способность», - сказал пехотный инспектор, подполковник Тарво Луга. – Если машины поддержки будут готовы позже, маневренные подразделения не останутся без поддержки». Для этого будет использован нынешний метод, т.е. бронетранспортеры Sisu.
На момент выхода номера в печать BAE Systems Hägglands не ответила на запрос Postimees о возможных манипуляциях на рынке.
Конкурент предупреждал государство еще три года назад
В январе 2016 года Postimees писал, что покупка корпусов CV90 в Норвегии спровоцировала перепалку, в которой часть конкурентов прогнозировала, что Министерство обороны в будущем подвергает себя опасности стать жертвой монополии. Теперь выясняется, что как минимум частично они были правы.
Тогда представитель швейцарской оборонно-промышленной фирмы RUAG Defence в Северной и Восточной Европе Райво Тамм предупреждал, что если производитель купленных бронемашин CV90 BAE Systems выиграет и тендер на их перестройку, он на долгие годы станет монопольной фирмой, обслуживающей и 44 БМП CV9035, и 37 машин поддержки CV9030. У нее на долгие годы появилось бы, например, право диктовать Эстонии цены на запчасти, поскольку она является единственным производителем многих деталей. «Это было не корректное рассмотрение тендера, а разбрасывание государственных денег», - оценил тогда Тамм покупку CV90 в Норвегии. Представляемая им RUAG тогда стала второй в тендере, предложив значительно более старые бронемашины М113 и М577.
Купленные в Норвегии корпуса CV9030N
Модель: MK1
Произведено: 1995–1996
Цена покупки: 17 162 евро за штуку плюс транспортные расходы
Высота: 1,9 м
Длина: 6,5 м
Боевой вес: 27 т
Скорость на местности: 70 км/ч
Модификации, которые хочет получить эстонская армия после перестройки:
- бронемашины по наведению огня
- бронемашины управления
- пионерские бронемашины
- ремонтные боевые машины
- противовоздушная боевая машина
- броневая машина MEDEVAC