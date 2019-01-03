Шведский производитель оружия выкручивает руки эстонскому Министерству обороны

К прошлой осени на улице Сакала стало ясно, что BAE просто перекрыла для других возможность участвовать в тендере. В большой игре глобальных оборонных закупок такие силовые приемы не бог весть как редки, но для эстонских чиновников это стало неприятной неожиданностью.

Источники в министерстве рассказали Postimees, что о таком риске знали, но думали, что его можно будет устранить. Чиновники рассчитывали, что BAE Systems Hägglunds, которая не производит новых CV90 уже десять лет, получила бы конкурентное преимущество и в том случае, если бы продала запчасти другим. Кроме того, это делается, например, в Норвегии и Финляндии, где не чинят никаких препятствий для поставки запчастей. Министерство обороны и RKIK в ответ на это связались с фирмой, препятствующей честной конкуренции, но не получили от BAE ни одного рационального ответа, почему запчасти отказываются продавать остальным.

Два месяца работы

Эстонские фирмы не отступили. Прошлым летом инженеры почти два месяца измеряли в тапаском ангаре корпуса CV90 и делали чертежи. К осени они представили RKIK свои предложения в надежде, что и не оригинальные, но идентичные запчасти посчитают пригодными.

Поздней осенью, когда RKIK ознакомился с предложениями, обнаружилась колоссальная разница. По сведениям Postimees, Ühinenud Depood и Scania Eesti запросили за перестройку машин 21,1, а Bristol Trust – 21,6 миллиона евро. Зато оригинальный производитель CV90 - BAE Systems – выставил счет в 39,4 миллиона.

У государства теперь большие проблемы. Две эстонских фирмы не квалифицируются из-за недостаточной документации и требования оригинальных запчастей. А о том, чтобы заплатить BAE Systems те деньги, которые она требует, не может быть и речи, поскольку это грозит выбиться из бюджета в 180 миллионов евро, запланированных на маневренную способность бронемашин.

Корпуса бронемашин стоят в тапаском ангаре. ФОТО: Ardi Hallismaa/kaitsevägi

RKIK долго готовил решение по затянувшемуся тендеру, в последний день прошлого года объявив его провалившимся. «Все представленные предложения были отклонены, поскольку они не отвечают поставленным условиям», - сказал директор RKIK Рауо Сирк. По его словам, все участники, в том числе BAE Systems Hägglunds, не представили некоторых сведений, требовавшихся в конкурсных документах, или же не подтвердили, что смогут поставить запчасти, отвечающие оригиналу.

Один из участников тендера, представитель Bristol Trust OÜ Прийт Раю заявил, что не согласен с решением RKIK. По его мнению, все требования были выполнены. «Мы предложили все требуемые запчасти и уверены в их качестве. Промышленность развивается, и в наше время можно получить изделия намного более высокого качества, чем их делали 25 лет назад», - пояснил Раю. В ближайшие дни фирма решит, будет ли она оспаривать решение об отмене тендера.

Решения пока нет