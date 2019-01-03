Фото: смотрите, как не испугаться черного потолка

Апартаменты с черным потолком, комнатами, выкрашенными в один тон, и яркими деталями предназначены для человека, свободного от условностей.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Пожалуй, самое яркое впечатление производит кухня-гостиная. На ней и остановимся.

В этом пространстве дизайнеры решили сделать черный потолок. «Черного в интерьере боится большинство заказчиков, а нам хотелось проверить, как он работает в жилых пространствах. Оказалось, работает отлично. Не давит, а наоборот, создает ощущение бесконечности», - говорит автор проекта.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Вместо телевизора в гостиной — большое окно с видом на город с одной стороны и каминный портал со свечами — с другой.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Стена кухни над рабочей поверхностью покрыта грифельной краской, чтобы оставлять записи рецептов, послания и дружеские автографы. Для хранения сделаны шкафы только в нижнем ярусе, но во всю ширину комнаты. В стену слева встроен холодильник. По словам авторов, так все находится под рукой и на все хватает места.