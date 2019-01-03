Спортивный директор «Наполи»: нам предлагали подписать контракт с Роналду

”Нам действительно предлагали подписать Роналду, это правда. У нас хорошие отношения с Мендешем, и после продления контракта с Гуламом мы с ним часто созваниваемся. Он предложил игрока Де Лаурентиису, а я промолчал. Потом, когда мы начали анализировать этот трансфер, то поняли, что он находится вне зоны нашей досягаемости.