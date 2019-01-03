Спортивный директор «Наполи»: нам предлагали подписать контракт с Роналду
3 января 2019, 12:58
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Гвинтоли подтвердил информацию, что летом прошлого года его клубу был предложен нападающий Криштиану Роналду, тогда еще выступавший за «Реал», сообщает championat.com.
”Нам действительно предлагали подписать Роналду, это правда. У нас хорошие отношения с Мендешем, и после продления контракта с Гуламом мы с ним часто созваниваемся. Он предложил игрока Де Лаурентиису, а я промолчал. Потом, когда мы начали анализировать этот трансфер, то поняли, что он находится вне зоны нашей досягаемости.
«Ювентус» сейчас лучшая команда Европы, поэтому было бы здорово опередить их в Серии А. Мы понимаем, что это очень трудная задача, но мы продолжаем верить в свои силы", — цитирует Гвинтоли Sky Sport Italia.