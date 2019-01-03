Десятки застрявших в снегу машин и более 130 вызовов спасателей: первый рабочий день года в Эстонии

За минувшие сутки спасателям из-за шторма поступило в четыре раза больше вызовов, чем обычно: всего со штормом было связано 132 вызова.
«Спасателям преимущественно приходилось ликвидировать связанные со штормовым ветром проблемы — они убирали упавшие на дороги деревья, закрепляли или снимали сорванные ветром кровельные листы и рекламные стенды. Насколько нам известно, никто, к счастью, от шторма не пострадал», - передал пресс-секретарь Спасательного департамента слова ответственного дежурного Меэлиса Мези. Мези добавил, что несмотря на обилие вызовов спасатели отреагировали на все инциденты.
Больше всего вызовов — 78 — спасателям поступило на севере страны, самый серьезный из них был связан с упавшим на Нарвское шоссе в Таллинне деревом, которое на несколько часов прервало движение транспорта.
Если днем спасателям чаще всего приходилось иметь дело с поваленными штормом деревьями и прочими предметами, которые сдуло ветром, к вечеру из-за сильного ветра и снегопада ухудшились условия на дорогах в Ида- и Ляэне-Вирумаа, где спасателям пришлось помогать выехавшим с трассы или застрявшим на заснеженной дороге автомобилям.