Десятки застрявших в снегу машин и более 130 вызовов спасателей: первый рабочий день года в Эстонии

«Спасателям преимущественно приходилось ликвидировать связанные со штормовым ветром проблемы — они убирали упавшие на дороги деревья, закрепляли или снимали сорванные ветром кровельные листы и рекламные стенды. Насколько нам известно, никто, к счастью, от шторма не пострадал», - передал пресс-секретарь Спасательного департамента слова ответственного дежурного Меэлиса Мези. Мези добавил, что несмотря на обилие вызовов спасатели отреагировали на все инциденты.

Больше всего вызовов — 78 — спасателям поступило на севере страны, самый серьезный из них был связан с упавшим на Нарвское шоссе в Таллинне деревом, которое на несколько часов прервало движение транспорта.