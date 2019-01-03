Мягги: Центристская партия рассчитается со всеми долгами

На состоявшейся в четверг правительственной пресс-конференции Мягги сообщил, что всеми финансовыми вопросами партии занимается генсек Михаил Корб. «Уверен, что партия выплатит все долги», - сказал Мягги.

По словам Мягги, «исторический багаж имеют и другие партии», а со всеми имеющимися долгами нужно рассчитаться.