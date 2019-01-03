Чт, 3.01.2019
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Мягги: Центристская партия рассчитается со всеми долгами

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Министр государственного управления Янек Мягги.

ФОТО: Майлийс Оллино

В ходе правительственной пресс-конференции являющийся членом Центристской партии министр госуправления Янек Мягги заверил, что партия рассчитается со всеми имеющимися долгами.

На состоявшейся в четверг правительственной пресс-конференции Мягги сообщил, что всеми финансовыми вопросами партии занимается генсек Михаил Корб. «Уверен, что партия выплатит все долги», - сказал Мягги.

По словам Мягги, «исторический багаж имеют и другие партии», а со всеми имеющимися долгами нужно рассчитаться.

Министр заверил, что партия вынесла урок из прошлого, поэтому в настоящее время ее финансовые дела в полном порядке.

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