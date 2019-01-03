Мягги: Центристская партия рассчитается со всеми долгами
3 января 2019, 13:19
В ходе правительственной пресс-конференции являющийся членом Центристской партии министр госуправления Янек Мягги заверил, что партия рассчитается со всеми имеющимися долгами.
На состоявшейся в четверг правительственной пресс-конференции Мягги сообщил, что всеми финансовыми вопросами партии занимается генсек Михаил Корб. «Уверен, что партия выплатит все долги», - сказал Мягги.
По словам Мягги, «исторический багаж имеют и другие партии», а со всеми имеющимися долгами нужно рассчитаться.
Министр заверил, что партия вынесла урок из прошлого, поэтому в настоящее время ее финансовые дела в полном порядке.