Tallinna Vesi: новые требования к организации аварийных работ повлекут за собой большие пробки

Вступившие в силу 1 января 2019 года требования к временной организации дорожного движения во время проведения на улицах Таллинна аварийно-ремонтных работ могут повлечь за собой транспортный коллапс, опасаются в предприятии Tallinna Vesi, которое накануне направило соответствующее письмо в Министерство экономики и коммуникаций.
Как отмечает Tallinna Vesi, вступившие в силу поправки, среди прочего, содержат требование по установке специальных крупногабаритных заграждений во время проведения аварийных работ, передает Rus.ERR.
До вступления нового постановления в силу для проведения аварийных работ, например, на улице Лийвалая необходимо было перекрыть 1-1,5 полосы движения транспорта, а с 1 января, отмечает предприятие, в аналогичной ситуации пришлось бы закрывать уже три полосы и задействовать автокран для установки заграждений.
«В Таллинне движение куда более интенсивное по сравнению с небольшими городами. Поэтому если соответствовать новым требованиям при проведении земляных работ, то пробок на дорогах станет заметно больше», - сказал в четверг, 3 января, член правления Tallinna Vesi Александр Тимофеев, добавив, что они не видят большой нужды в этих нововведениях, требующих большой предварительной работы.
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