Tallinna Vesi: новые требования к организации аварийных работ повлекут за собой большие пробки

Авария с водопроводом. Иллюстративное фото. ФОТО: Eero Vabamägi

Как отмечает Tallinna Vesi, вступившие в силу поправки, среди прочего, содержат требование по установке специальных крупногабаритных заграждений во время проведения аварийных работ, передает Rus.ERR.

До вступления нового постановления в силу для проведения аварийных работ, например, на улице Лийвалая необходимо было перекрыть 1-1,5 полосы движения транспорта, а с 1 января, отмечает предприятие, в аналогичной ситуации пришлось бы закрывать уже три полосы и задействовать автокран для установки заграждений.

«В Таллинне движение куда более интенсивное по сравнению с небольшими городами. Поэтому если соответствовать новым требованиям при проведении земляных работ, то пробок на дорогах станет заметно больше», - сказал в четверг, 3 января, член правления Tallinna Vesi Александр Тимофеев, добавив, что они не видят большой нужды в этих нововведениях, требующих большой предварительной работы.