Чт, 3.01.2019
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В 2018 году Израиль посетило рекордное число туристов

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Тель-Авив.

ФОТО: Igor Mikhalev/RIA Novosti/Scanpix

Число туристов, посетивших в этом году Израиль, в воскресенье достигло отметки в четыре миллиона человек. Это рекорд за все время местной индустрии туризма.

Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма Израиля, данное достижение является итогом подписанных соглашений и договоренностей с крупными туристическими агентствами и авиакомпаниями, пишет Рамблер/Путешествия.

Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили более шести млрд долларов, а прирост турпотоков по сравнению с предыдущим годом вырос на 13%. При этом количество туристов, побывавших в 2018 году в Иерусалиме, увеличилось за год более чем на 40%.

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