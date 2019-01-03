В 2018 году Израиль посетило рекордное число туристов
3 января 2019, 13:50
Число туристов, посетивших в этом году Израиль, в воскресенье достигло отметки в четыре миллиона человек. Это рекорд за все время местной индустрии туризма.
Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма Израиля, данное достижение является итогом подписанных соглашений и договоренностей с крупными туристическими агентствами и авиакомпаниями, пишет Рамблер/Путешествия.
Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили более шести млрд долларов, а прирост турпотоков по сравнению с предыдущим годом вырос на 13%. При этом количество туристов, побывавших в 2018 году в Иерусалиме, увеличилось за год более чем на 40%.