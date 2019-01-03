В 2018 году Израиль посетило рекордное число туристов

Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили более шести млрд долларов, а прирост турпотоков по сравнению с предыдущим годом вырос на 13%. При этом количество туристов, побывавших в 2018 году в Иерусалиме, увеличилось за год более чем на 40%.