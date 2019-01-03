Крупнейший торговец автомобилями в Эстонии продает фирму

Об этом Amserv сообщила в переданном BNS пресс-релизе.

По словам председателя правления Amserv Grupр Райво Кютта, в дальнейшем Amserv сосредоточится на развитии объемов продаж, расширении рыночной доли и обслуживания клиентов марок Toyota и Lexus. „Мы успешно продаем в Эстонии машины Toyota и в новом году хотим еще больше нарастить объемы продаж, направив всю свою энергию на достижение этой цели», - отметил Кютт.

Председатель правления Autospirit Марко Вийранд напомнил, что Autospirit работает на рынке уже 12 лет и на сегодняшний день вышел на уровень, когда предприятие должно показать сильный рост. «Благодаря покупке Ascar Auto оборот нашей группы должен удвоиться, появятся новые, интересные марки машин, что, как показали последние годы, весьма устраивает клиентов в Эстонии», - сказал Вийранд.

«Стратегия Peugeot состоит в том, чтобы еще больше увеличить свою долю рынка, и мы рады, что наше видение перспективы в этом совпадает с мнением Autospirit. Мы уверены, что новые модели Peugeot помогут фирме Autospirit успешно реализовать наши планы», - прокомментировал руководитель поставщика «Пежо» в Балтийские страны Андрус Куус.

Сделка будет доведена до конца после того, как ее одобрит Департамент конкуренции. Как предполагается, это может состояться уже в начале февраля.

Ascar Auto AS в течение трех последних лет понес убытков более чем на 1,7 млн евро. В прошлом году чистая прибыль фирмы при обороте в 25,9 млн евро составила 427 600 евро.

Autospirit является представителем брендов Subaru и Fiat в Эстонии. В Тартуском представительстве Autospirit продаются также машины таких марок, как Kia, Nissan, Mazda и Fiat. После покупки Ascar Auto выбор моделей Autospirit расширится за счет марок Opel и Peugeot. Кроме того, фирма обслуживает автомобили марок Chevrolet и Hyundai.