На бесплатные курсы эстонского языка записалось более 400 человек

Глава МВД Катри Райк сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что на данный момент, еще до начала рекламной кампании, на предназначенные для соискателей эстонского гражданства бесплатные курсы эстонского языка записались 420 человек. Министр добавила, что курсы планировалось провести для 400 человек.

Около 70 процентов записавшихся — из Таллинна. По словам Райк, это говорит о том, что гражданство является проблемой не только в Ида-Вирумаа. Среди зарегистрировавшихся поровну мужчин и женщин, одна пятая — люди в возрасте от 55 лет.

«Если проект окажется успешным, в следующем году гражданство Эстонии сможет получить более тысячи человек», - сказала Райк. Она отметила, что в прошлом году гражданство Эстонии получило более 700 человек и что в последние годы этот показатель был стабильным. «Наша политика гражданства сравнительно консервативная, но стабильная», - сказала она.

С 2019 года государство предлагает возможность заключить договор об изучении языка людям, которые не менее пяти лет прожили в Эстонии на законных основаниях, соответствуют основным условиям соискания гражданства и хотят ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Курсы проводит Академия внутренней безопасности.

С участником курсов заключают договор, в соответствии с которым все связанные с курсами расходы понесет государство, если после успешного завершения курсов участник подаст ходатайство об эстонском гражданстве.