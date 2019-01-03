Галерея: уникальная дизайнерская квартира в центре Таллинна продается со всей мебелью

Трехкомнатная кватира площадью 85 квадратных метров находится на втором этаже четырехэтажного дома, построенного в 1880 году. Полностью реновированная и оформленная дизайнером, эта квартира местами напоминает лофт, но все же имеет свою яркую индивидуальность.

Особую ценность этой недвижимости придают высокие потолки, внутренние двери из цельного дерева, глубокие подоконники и очищенные от пыли и законсервированные специальным составом стены из бутового камня. На полу - натуральный паркет, в ванной - подогрев пола. В гостиной - создающая уют красивая печь.

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, двух спален, просторного санузла и светлого кабинетика с окном.

Продается квартира с мебелью. В пакет входят: кухонная мебель с техникой - духовкой, плитой, вытяжкой, холодильником и посудомоечной машиной, обеденным столом и стульями, мебель в гостиной, кровать в одной из спален и шкаф для одежды.