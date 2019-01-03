Чт, 3.01.2019
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  • Галерея: уникальная дизайнерская квартира в центре Таллинна продается со всей мебелью

Галерея: уникальная дизайнерская квартира в центре Таллинна продается со всей мебелью

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В историческом доме на Пярнуском шоссе, 102 когда-то были только офисы. Сейчас здесь есть и квартиры. Одна из них поступила в продажу.

Трехкомнатная кватира площадью 85 квадратных метров находится на втором этаже четырехэтажного дома, построенного в 1880 году. Полностью реновированная и оформленная дизайнером, эта квартира местами напоминает лофт, но все же имеет свою яркую индивидуальность. 

Особую ценность этой недвижимости придают высокие потолки, внутренние двери из цельного дерева, глубокие подоконники и очищенные от пыли и законсервированные специальным составом стены из бутового камня. На полу - натуральный паркет, в ванной - подогрев пола. В гостиной - создающая уют красивая печь. 

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, двух спален, просторного санузла и светлого кабинетика с окном. 

Продается квартира с мебелью. В пакет входят: кухонная мебель с техникой - духовкой, плитой, вытяжкой, холодильником и посудомоечной машиной, обеденным столом и стульями, мебель в гостиной, кровать в одной из спален и шкаф для одежды. 

Подробности о продаже и не вошедшие в галерею фотографии находятся ЗДЕСЬ

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