Черышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и играть

«Читал ли о скандале с Кокориным и Мамаевым? Что-то прочитал, да. С Александром мы знакомы еще по молодежной сборной, с Павлом встречались в первой команде. Многого тут сказать не могу, ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы все хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай бог, у них все получится. И у всех все будет хорошо», — цитирует Черышева Sport24.