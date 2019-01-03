Чт, 3.01.2019
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Черышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и играть

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Денис Черышев в матче за сборную России.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мыслями о скандале с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает championat.com.

«Читал ли о скандале с Кокориным и Мамаевым? Что-то прочитал, да. С Александром мы знакомы еще по молодежной сборной, с Павлом встречались в первой команде. Многого тут сказать не могу, ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы все хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай бог, у них все получится. И у всех все будет хорошо», — цитирует Черышева Sport24.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября, по итогу которых пострадали три человека. Суд избрал для молодых людей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, однако позже продлил арест до 8 февраля.

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