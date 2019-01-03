Многие родители волнуются: дети сидят в интернете, и никто не знает, что они там делают. Игры, общение, чтение – все это может быть как полезным и развивающим, так и жестоким, издевательским или отупляющим, - рассуждает в техноблоге Telia Digitark Харди Кеэрутая.
Прежде чем приступить к введению родительской педагогической стратегии, необходимо узнать, чем отпрыски занимаются в сети. Сгоряча вырывать телефон или планшет из рук, конечно, недопустимо. Родитель должен подавать хороший пример. Ситуация, когда родитель сидит с телефоном, а ребенка заставляет делать уроки, тоже не самая правильная. Тем не менее, желание быть в курсе того, что и в каком объеме выводится на мониторы детей, совершенно понятно.
Для пользователей устройств Apple недавно вышла уже встроенная в операционную систему программа для наблюдения за пользованием смарт-устройством. Для Android выпущено приложение, предназначенное для тех же целей. Давайте познакомимся с обоими.
Screen Time для Apple
Среди 12 функций вышедшей три месяца назад iOS 12 вы найдете и Screen Time. Она показывает, сколько раз в течение дня разблокировали экран телефона, какими пользовались приложениями, как долго и т.д. Все это придумано для излечения от смарт-зависимости, но большим минусом функции является то, что телефон-то не блокируется, когда установленное для самого себя ограничение, например, на вход в соцсети, все же срабатывает. Всегда можно снова разблокировать приложение на десять минут или даже на целый день.
Как справиться с недочетами и что делать пользователям Android, читайте в техноблоге Digitark.