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Многие родители волнуются: дети сидят в интернете, и никто не знает, что они там делают. Игры, общение, чтение – все это может быть как полезным и развивающим, так и жестоким, издевательским или отупляющим, - рассуждает в техноблоге Telia Digitark Харди Кеэрутая.

Прежде чем приступить к введению родительской педагогической стратегии, необходимо узнать, чем отпрыски занимаются в сети. Сгоряча вырывать телефон или планшет из рук, конечно, недопустимо. Родитель должен подавать хороший пример. Ситуация, когда родитель сидит с телефоном, а ребенка заставляет делать уроки, тоже не самая правильная. Тем не менее, желание быть в курсе того, что и в каком объеме выводится на мониторы детей, совершенно понятно.

Для пользователей устройств Apple недавно вышла уже встроенная в операционную систему программа для наблюдения за пользованием смарт-устройством. Для Android выпущено приложение, предназначенное для тех же целей. Давайте познакомимся с обоими.

Screen Time для Apple