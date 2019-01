Эстония будет хоронить зарубежный уран на своем побережье – факты, мнения, опасности

ИНТЕРВЬЮ

Представитель Департамента охраны окружающей среды Силле Адлер

- Учитывая, что сланцевая зола считается опасным отходом, можно ли по действующим нормам и разрешениям строить из нее уходящие в море причалы в Силламяэском порту? Если да, то такое разрешение получил Силламяэский порт или Ökosil?

- Деятельность в области окружающей среды Enefit Energiatootmine AS и AS ÖKOSIL регулируется комплексным разрешением по окружающей среде, которое выдал им Департамент окружающей среды. Комплексные разрешения выданы Enefit Energiatootmine AS и AS Silpower для крупных приборов для сжигания сланца на тепло-электростанции, а разрешение AS ÖKOSIL регулирует оборот сланцевой золы как опасного отхода в крупных объемах. Все разрешения бессрочные и необходимы данным предприятиям из-за масштабов их деятельности. Кроме того, деятельность предприятий регулируют и документы Европейской комиссии, которые обозначают используемую технику и требования по охране окружающей среды.

И хотя сейчас сланцевая зола считается опасным отходом, прежде всего, из-за его pH уровня и возможного содержания тяжелых металлов, Enefit Energiatootmine AS имеет сертификат для изготовления бетонной продукции из сланцевой золы, а проверенную золу можно использовать и для пробелки полей. При использовании правильных технологий сланцевая зола содержит тяжелые металлы в допустимых законами объемах.

В данный момент ни у одного предприятия нет от Департамента охраны окружающей среды разрешения на строительство причала Силламяэского порта с использованием сланцевой золы. С разрешением, которое есть у AS ÖKOSIL, допустимо смешивать сланцевую золу с кислотой, причем, смесь для дальнейшего использования должна как минимум шесть месяцев нейтрализовываться. Тут уточним, что кислота – это не отходы NORM, а вещество, содержащее природные радионуклиды, которые можно снова использовать. Уровень pH, возникшей в результате нейтрализации смеси, становится нейтральным, а это значит, что смесь каменеет. Окаменевшую смесь можно использовать при строительстве Силламяэского порта.

- Если радиоактивный материал (отходы NORM) размешать со сланцевой золой и полученный результат использовать при строительстве уходящих в море причалов, то это, по оценке Департамента охраны окружающей среды, является повторным использование отходов NORM, принятием в оборот или вечным складированием? То есть, речь идет о целенаправленном использовании отходов NORM, исходя из их особенностей, при строительстве причалов, или это деятельность по освобождению от этих отходов?

- Отходы NORM – это не обычные отходы, а природные радиоактивные вещества, или загрязненные ими вещества. Департамент охраны окружающей среды не давал разрешения на использование отходов NORM при строительстве Силламяэского порта, а то, о чем идет речь в данном случае, будет оценено в ходе производства по выдаче разрешения NPM Silmet OÜ, которое сейчас еще не завершено.

В ходе деятельности NPM Silmet OÜ возникают производственные отходы, содержащие природные радиоактивные вещества, в том числе, отходы NORM. Отходы NORM проходят, прежде всего, процесс обезопасивания, в результате чего материал перестает быть радиационноопасным в понимании Закона о радиации. Таким образом, вещество больше не считается отходами NORM. После обезопасивания вещества, речь идет о производственных отходах NPM и смеси сланцевой золы, которая по своим особенностям квалифицируется как опасные отходы.

Использование сланцевой золы и производственных отходов NPM на портовой территории Департамента охраны окружающей среды считает как повторное использование нейтрализованных отходов, которыми частично заменяется природный строительный материал.

Смесь нейтрализованной сланцевой золы и производственных отходов NPM – это инертный материал, выделение опасных отходов из которых, согласно различным исследованиям, минимально. Для использования нейтрализованной смеси в строительстве портовых причалов предъявляются жесткие строительные и связанные с окружающей средой требования, чтобы еще больше снизить возможность попадания опасных веществ в море. Например, при строительстве причала, его основание и бордюры должны быть ограничены природным материалом, чтобы исключить возможное попадание опасных веществ в море. Также очень четкий лимит установлен для объемов используемой сланцевой золы, а также введены иные строительные исключения, чтобы гарантировать полную защиту окружающей среды.

- Выданы ли Enefit Energiatootmine AS и AS Silpower/AS Ökosil разрешения для смешивания опасных отходов (сланцевой золы) с любым другим материалом? И нужно ли им такое разрешение, если они просто продают свою золу кому-то, и процессом смешивания занимается кто-то другой?

- По состоянию на сегодня NPM Silmet OÜ подал в Департамент охраны окружающей среды ходатайство о выдаче разрешения на повторное использование сланцевой золы, но оно пока еще не принято в производство. Отходы NORM возникают у NPM Silmet OÜ в процессе производства редкоземельных металлов. Тартуский университет провел исследования о поведении отходов NORM в сланцевой золе, и обозначил пропорцию (1:300), при которой отходы NORM становятся безопасны для окружающей среды. В ходе производства по ходатайству Silmet выяснится, хочет ли и в какой степени предприятие при повторном использовании сланцевой золы смешивать ее с отходами NORM, и разрешит ли и на каких условиях Департамент охраны окружающей среды эту деятельность. Пока департамент не давал разрешения смешивать отходы NORM сланцевой золы с кислотой. Но мы разрешили AS Ökosil смешивать сланцевую золу с кислотой.