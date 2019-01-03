Эстония будет хоронить зарубежный уран на своем побережье – факты, мнения, опасности

Оказавшиеся в результате утечки информации в распоряжении Postimees документы раскрывают план Эстонии с собственным участием, начать хоронить радиоактивные металлы зарубежного происхождения – уран и торий – в эстонских портовых сооружениях.
С большой долей вероятности, Департамент окружающей среды в ближайшее время выдаст для реализации этого плана разрешения определенному кругу предприятий, желательным главным архитектором которых станет OÜ NPM Silmet с привлечением связанных с Тийтом Вяхи фирм, – Силламяэский порт и Silpower - совместного предприятия Министерства окружающей среды и Тийта Вяхи AS Ökosil, а также чисто государственного предприятия Eesti Energia.
Причиной планов стала особенность производственного процесса NPM Silmet: из зарубежных шахт в Эстонию доставляются редкоземельные металлы, содержащие сырье колумбит и танталит, в которых, однако, содержатся и радиоактивные металлы уран и торий (U-238 ja TH-232). Двум последним NPM Silmet не смог найти никакого разумного применения, а собственники предприятия отказались вывозить их из Эстонии, хотя соответствующее обещание было дано государству на основании действующего разрешения от охраны окружающей среды.
Так на данный момент у предприятия скопились закрытые бочки с почти 535 тоннами радиоактивных производственных отходов. Единственный план по освобождению от них возник в сотрудничестве с Тартуским университетом, с которым NPM Silmet 20 мая 2016 года заключил договор о проведении как химических и производственных, так и юридических анализов.
Этот план просто предусматривает, что опасные отходы NPM Silmet в пропорции 1:500 будут смешаны со сланцевой золой, которая является производственным отходом AS Silpoweri и дочернего предприятия Eesti Energia - Enefit Energiatootmise AS.
Концентрация и активность радиоактивных веществ в полученной смеси должна стать крайне маленькой (ниже 300 ppm), что ниже разрешенных законами низших пределов. Но тут нужно знать, что, согласно эстонским законам, из-за своей кислотности и других показателей опасным отходом признана и сланцевая зола.
Сам процесс должен быть таким, что сначала NPM Silmet смешивает свои отходы со сланцевой золой электростанции производителя электричества Silpower. Полученную смесь забирает совместное предприятие Министерства окружающей среды и Тийта Вяхи Ökosil, которому это же министерство выдало всевозможные разрешения для работы со сланцевой золой и иными опасными отходами в Силламяэском порту.
Ökosil помещает полученную смесь на свое хранилище сжигаемых отходов, и дальше, после ее смешивания с водой, в виде зольного камня ее используют для работ по расширению Силламяэского порта. При необходимости в процессе используется и сланцевая зола с Enefit.
ОПАСНОСТИ И РИСКИ
Но во всем пакете планов, который NPM Silmet в конце прошлого года представил Министерству окружающей среды для получения разрешения, есть несколько вопросов.
Во-первых, против выступают законы Эстонии. Например, Закон об отходах очень четко говорит, что смешивание опасных отходов с другими отходами запрещено, однако, как отходы NORM, так и сланцевая зола являются опасными отходами.
Во-вторых, нормы Европейского союза предусматривают, что отходы NORM можно разбавлять только с целью повторного использования и запуска в оборот содержащихся в них веществ. Но использование их в виде наполнительного материала в порту, исходя из особенностей урана и тория, очень сложно назвать целенаправленным вторичным использованием. Скорее в данном случае, в лице портовых причалов речь идет о хранилище или производственной свалке отходов NORM.
И научные сотрудники института экологии и географии Тартуского университета в своем анализе отмечают, что Департамент охраны окружающей среды должен «при выдаче своего разрешения убедиться, что цель запланированной деятельности действительно заключается в запуске в оборот материалов, а не устранение отходов».
Добавление производственных отходов NPM Silmet к золе, согласно проведенным анализам, никоим образом не улучшит особенности золы при ее использовании в качестве наполнительного материала в портовых причалах. Может, например, возникнуть вопрос, хотел бы кто-то построить себе жилой дом из зольных блоков, в которых в каком-то виде растворены и радиоактивные отходы.
В любом случае, теперь при участии государства будет реализовываться план по складированию в качестве наполнительного материала на территории Эстонии радиоактивных производственных отходов. Соответствующие договоры о сотрудничестве между собой заключили все имеющие отношение к делу предприятия, ждут лишь решения Департамента окружающей среды. Ходатайство о выдаче разрешения на деятельность с радиацией было отправлено из NPM Silmet в Департамент охраны окружающей среды 30 ноября.
Eesti Energia тут особо не интересует, что будет дальше с их сланцевой золой, если она продана NPM Silmet.
«Сотрудничество с Silmet как и с другими, использующими сланцевую золу клиентами, происходит в соответствии с регулирующими данную область деятельности регуляциями. Что точно Silmet будет делать с этой золой, нужно спросить у них»,- сказал пресс-секретарь предприятия Каарел Кууск.
КОММЕНТАРИИ, ИНТЕРВЬЮ
Postimees проконсультировался о планах NPM Silmet со многими специалистами и государственными чиновниками, и вот, что они сказали.
КАЙ КЛЕЙН
Эксперт по окружающей среде Балтийского форума окружающей среды
В случае таких дел, прежде всего, нужно исходить из принципа осторожности. Хоть и в малых количествах, но речь все же идет о радиоактивных отходах, и есть ли уверенность, что никакой так называемой утечки не произойдет и окружающей среде не будет нанесен ущерб – сейчас и в длительной перспективе? Как препятствовать их выщелачиванию и смыванию в воду и так далее? То есть, сейчас вопросов больше, чем ответов.
СИЙМ ВАХТРУС
Юрист Центра права по охране окружающей среды
В принципе, малорадиоактивные вещества возможно «освободить», в том числе использовать их с разрешения Департамента по охране окружающей среды, например, в качестве наполнительного материала. Эта регуляция во многом исходит из Закона о радиации. Можно ли эти отходы смешивать с золой – решать Департаменту по охране окружающей среды. Это означает, что на определенных условиях это можно разрешить, но нельзя увеличивать угрозы для окружающей среды, и это должно отвечать требованиям самой лучшей из возможной техники.
ОДИН ВОПРОС
Участвует ли государство через бассейн, принадлежащий Ökosil, используемый в качестве промежуточного склада, напрямую в производственном процессе NPM Silmet – а точнее, в процессе складирования радиоактивных отходов?
Отвечает советник отдела внешних угроз и радиации Министерства окружающей среды Реэлика Руннель:
«Государство участвует только через производство по выдаче разрешений и надзор. Как один из собственников AS Ökosil, государство не участвует в процессе обращения с радиоактивными отходами NPM Silmet.
Согласно протоколу о намерениях, после получения всех необходимых разрешений, Ökosil начнет принимать от Silmet смесь, в которой концентрация радионуклидов после смешивания с золой сведена до такого низкого уровня, что смесь больше нельзя считать радиоактивной.
Таким образом, Ökosil будет принимать не отходы, содержащие природные радиоактивные материалы (отходы NORM), а зольную смесь. То есть, описанная деятельность не означает создание в порту хранилища отходов: в хранилище размещают отходы, а зольная смесь – это остатки, то есть материал, который можно переработать.
При желании зольную смесь можно использовать в качестве строительного материала (в виде зольного камня) при строительстве портовой территории. Это можно делать только при условии, что исключено попадание опасных веществ в окружающую среду.
AS Ökosil здесь организует оборот и, естественно, сам постоянно проводит мониторинг, но безопасность материала должен обеспечить все же Silmet.
ИНТЕРВЬЮ
Представитель Департамента охраны окружающей среды Силле Адлер
- Учитывая, что сланцевая зола считается опасным отходом, можно ли по действующим нормам и разрешениям строить из нее уходящие в море причалы в Силламяэском порту? Если да, то такое разрешение получил Силламяэский порт или Ökosil?
- Деятельность в области окружающей среды Enefit Energiatootmine AS и AS ÖKOSIL регулируется комплексным разрешением по окружающей среде, которое выдал им Департамент окружающей среды. Комплексные разрешения выданы Enefit Energiatootmine AS и AS Silpower для крупных приборов для сжигания сланца на тепло-электростанции, а разрешение AS ÖKOSIL регулирует оборот сланцевой золы как опасного отхода в крупных объемах. Все разрешения бессрочные и необходимы данным предприятиям из-за масштабов их деятельности. Кроме того, деятельность предприятий регулируют и документы Европейской комиссии, которые обозначают используемую технику и требования по охране окружающей среды.
И хотя сейчас сланцевая зола считается опасным отходом, прежде всего, из-за его pH уровня и возможного содержания тяжелых металлов, Enefit Energiatootmine AS имеет сертификат для изготовления бетонной продукции из сланцевой золы, а проверенную золу можно использовать и для пробелки полей. При использовании правильных технологий сланцевая зола содержит тяжелые металлы в допустимых законами объемах.
В данный момент ни у одного предприятия нет от Департамента охраны окружающей среды разрешения на строительство причала Силламяэского порта с использованием сланцевой золы. С разрешением, которое есть у AS ÖKOSIL, допустимо смешивать сланцевую золу с кислотой, причем, смесь для дальнейшего использования должна как минимум шесть месяцев нейтрализовываться. Тут уточним, что кислота – это не отходы NORM, а вещество, содержащее природные радионуклиды, которые можно снова использовать. Уровень pH, возникшей в результате нейтрализации смеси, становится нейтральным, а это значит, что смесь каменеет. Окаменевшую смесь можно использовать при строительстве Силламяэского порта.
- Если радиоактивный материал (отходы NORM) размешать со сланцевой золой и полученный результат использовать при строительстве уходящих в море причалов, то это, по оценке Департамента охраны окружающей среды, является повторным использование отходов NORM, принятием в оборот или вечным складированием? То есть, речь идет о целенаправленном использовании отходов NORM, исходя из их особенностей, при строительстве причалов, или это деятельность по освобождению от этих отходов?
- Отходы NORM – это не обычные отходы, а природные радиоактивные вещества, или загрязненные ими вещества. Департамент охраны окружающей среды не давал разрешения на использование отходов NORM при строительстве Силламяэского порта, а то, о чем идет речь в данном случае, будет оценено в ходе производства по выдаче разрешения NPM Silmet OÜ, которое сейчас еще не завершено.
В ходе деятельности NPM Silmet OÜ возникают производственные отходы, содержащие природные радиоактивные вещества, в том числе, отходы NORM. Отходы NORM проходят, прежде всего, процесс обезопасивания, в результате чего материал перестает быть радиационноопасным в понимании Закона о радиации. Таким образом, вещество больше не считается отходами NORM. После обезопасивания вещества, речь идет о производственных отходах NPM и смеси сланцевой золы, которая по своим особенностям квалифицируется как опасные отходы.
Использование сланцевой золы и производственных отходов NPM на портовой территории Департамента охраны окружающей среды считает как повторное использование нейтрализованных отходов, которыми частично заменяется природный строительный материал.
Смесь нейтрализованной сланцевой золы и производственных отходов NPM – это инертный материал, выделение опасных отходов из которых, согласно различным исследованиям, минимально. Для использования нейтрализованной смеси в строительстве портовых причалов предъявляются жесткие строительные и связанные с окружающей средой требования, чтобы еще больше снизить возможность попадания опасных веществ в море. Например, при строительстве причала, его основание и бордюры должны быть ограничены природным материалом, чтобы исключить возможное попадание опасных веществ в море. Также очень четкий лимит установлен для объемов используемой сланцевой золы, а также введены иные строительные исключения, чтобы гарантировать полную защиту окружающей среды.
- Выданы ли Enefit Energiatootmine AS и AS Silpower/AS Ökosil разрешения для смешивания опасных отходов (сланцевой золы) с любым другим материалом? И нужно ли им такое разрешение, если они просто продают свою золу кому-то, и процессом смешивания занимается кто-то другой?
- По состоянию на сегодня NPM Silmet OÜ подал в Департамент охраны окружающей среды ходатайство о выдаче разрешения на повторное использование сланцевой золы, но оно пока еще не принято в производство. Отходы NORM возникают у NPM Silmet OÜ в процессе производства редкоземельных металлов. Тартуский университет провел исследования о поведении отходов NORM в сланцевой золе, и обозначил пропорцию (1:300), при которой отходы NORM становятся безопасны для окружающей среды. В ходе производства по ходатайству Silmet выяснится, хочет ли и в какой степени предприятие при повторном использовании сланцевой золы смешивать ее с отходами NORM, и разрешит ли и на каких условиях Департамент охраны окружающей среды эту деятельность. Пока департамент не давал разрешения смешивать отходы NORM сланцевой золы с кислотой. Но мы разрешили AS Ökosil смешивать сланцевую золу с кислотой.