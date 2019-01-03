Фейерверк ни при чем: полиция выяснила, что уничтожило дело жизни эстонской семьи

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Туули Хярсон сказала, что, согласно показаниям очевидцев, речь идет о желтой сигнальной ракете, использование которой не запрещено. Запрещена красная сигнальная ракета, которую следует использовать только для передачи сигнала бедствия.

Вчера представитель департамента еще говорил, что расследование инцидента не проводится, поскольку речь идет о несчастном случае. Но сегодня Хярсон сообщила, что полиция занимается проверкой первоначально собранной информации и уже на основании проверки примет решение о дальнейших действиях.

Представитель занимающегося продажей фейерверков предприятия Firestudio OÜ отметил, что сигнальная ракета, независимо от ее цвета, в отличие от обычного фейерверка не представляет большой пожароопасности. Сигнальная ракета горит четыре-шесть секунд и должна догореть в воздухе до своего приземления. «На самом деле сигнальная ракета даже безопаснее, поскольку она взлетает на высоту в 90 метров, а обычная ракета фейерверка взлетает на высоту 30-40 метров», - уточняет он.