Картина дня: ядерный могильник в Эстонии, поиски жертв педофила и последствия снежного шторма

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Эстония будет хоронить зарубежный уран на своем побережье – факты, мнения, опасности
Оказавшиеся в результате утечки информации в распоряжении Postimees документы раскрывают план Эстонии с собственным участием, начать хоронить радиоактивные металлы зарубежного происхождения – уран и торий – в эстонских портовых сооружениях. Читать далее...
Шведский производитель оружия выкручивает руки эстонскому Министерству обороны
Эстонское государство планировало перестроить приобретенные по дешевке корпусы CV90 в бронемашины поддержки для Скаутского батальона, но при проведении строительного тендера стало жертвой мощной монополии. Читать далее...
Игорь Грязин вышел из Партии реформ
Реформист с 24-летним стажем Игорь Грязин сегодня покинул Партию реформ. Читать далее...
Десятки застрявших в снегу машин и более 130 вызовов спасателей: первый рабочий день года в Эстонии
За минувшие сутки спасателям из-за шторма поступило в четыре раза больше вызовов, чем обычно: всего со штормом было связано 132 вызова. Читать далее...
"В этой дыре у меня висел ребенок": рассказывают жильцы рухнувшего дома
В среду в Магнитогорске почтили память погибших при обрушении подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Панихида прошла тут же - в тридцати метрах от завалов, которые продолжают разбирать сотрудники МЧС. В течение дня было обнаружено еще несколько тел. Читать далее...
В Эстонии вдвое увеличилась скорость распространения гриппа
На рождественской неделе скорость распространения гриппа увеличилась почти вдвое, чаще всего болели и нуждались в госпитализации дети. Читать далее...
Ветер опрокинул еще один автобус на шоссе Таллинн-Нарва
Вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва из-за сильного бокового ветра вылетел в кювет и перевернулся набок рейсовый автобус №181, следовавший по маршруту Таллинн-Йыхви-Тойла-Ору. Читать далее...
Полиция ищет жертв 25-летнего Максима, подозреваемого в преступлениях сексуального характера
Полиция задержала 25-летнего Максима, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера против детей. Читать далее...
Крупнейший торговец автомобилями в Эстонии продает фирму
Предприятие по продаже и обслуживанию автомобилей Amserv Grupp продает фирму по продаже «Опелей» и «Пежо» Ascar Auto. Читать далее...
Убийца притворился пассажиром... И что теперь, забить на BlaBlaCar?
Повод для этих заметок трагический и печальный: 23 декабря по пути из Москвы в Тулу была убита молодая женщина. Ирина Ахматова, отправляясь на машине навестить родителей, взяла в попутчики... своего будущего убийцу. Читать далее...
В жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек
Сегодня ночью в 00.08 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Курессааре на улице Талве горит двухэтажный деревянный жилой дом. Читать далее...
Фото: тройной обгон привел к лобовому столкновению
Сегодня в начале десятого утра на шоссе Тарту-Валга неподалеку от Рынгу произошло ДТП. Читать далее...
Из-за фейерверков собака-поводырь стала нетрудоспособной
Для слабовидящего Якоба Йыгисуу его лабрадор Лайф - поводырь, без которого он практически не может выйти из дома. Беспечно брошенная кем-то петарда настолько сильно напугала молодую собаку, что теперь она отказывается работать. Читать далее...
Фейерверк ни при чем: полиция выяснила, что уничтожило дело жизни эстонской семьи
В новогоднюю ночь пожар в садоводстве Nurmiko начался от случайно запущенной в неверном направлении ракеты. Департамент полиции и погранохраны подтвердил теперь Postimees, что речь идет о желтой сигнальной ракете. Читать далее...
Семья в Нарве страдает от гула в квартире, но сделать ничего нельзя
В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Светлана Малютина, которая живет в муниципальной квартире вместе с дочерью и внучкой. Квартира расположена на первом этаже, а в подвале под соседней квартирой - теплоузел и новые трубы отопления. После модернизации отопительной системы гул от нее мешает семье, но замеры показывают, что шум находится в пределах разрешенных норм. Читать далее...
Фото: космический зонд впервые приземлился на темной стороне Луны
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало фотографии, сделанные космическим аппаратом «Чанъэ-4» при посадке на обратную сторону Луны. Об этом сообщается на сайте управления. Читать далее...
Битва майонезных гигантов
Производитель майонеза пожаловался на конкурента в суд, поскольку недоволен тем, как соперник называет свою продукцию. Читать далее...