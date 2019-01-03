Картина дня: ядерный могильник в Эстонии, поиски жертв педофила и последствия снежного шторма

Эстония будет хоронить зарубежный уран на своем побережье – факты, мнения, опасности

Оказавшиеся в результате утечки информации в распоряжении Postimees документы раскрывают план Эстонии с собственным участием, начать хоронить радиоактивные металлы зарубежного происхождения – уран и торий – в эстонских портовых сооружениях. Читать далее...

Шведский производитель оружия выкручивает руки эстонскому Министерству обороны

Эстонское государство планировало перестроить приобретенные по дешевке корпусы CV90 в бронемашины поддержки для Скаутского батальона, но при проведении строительного тендера стало жертвой мощной монополии. Читать далее...

Игорь Грязин вышел из Партии реформ

Реформист с 24-летним стажем Игорь Грязин сегодня покинул Партию реформ. Читать далее...

Десятки застрявших в снегу машин и более 130 вызовов спасателей: первый рабочий день года в Эстонии

За минувшие сутки спасателям из-за шторма поступило в четыре раза больше вызовов, чем обычно: всего со штормом было связано 132 вызова. Читать далее...

"В этой дыре у меня висел ребенок": рассказывают жильцы рухнувшего дома

В среду в Магнитогорске почтили память погибших при обрушении подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Панихида прошла тут же - в тридцати метрах от завалов, которые продолжают разбирать сотрудники МЧС. В течение дня было обнаружено еще несколько тел. Читать далее...

В Эстонии вдвое увеличилась скорость распространения гриппа

На рождественской неделе скорость распространения гриппа увеличилась почти вдвое, чаще всего болели и нуждались в госпитализации дети. Читать далее...

Ветер опрокинул еще один автобус на шоссе Таллинн-Нарва

Вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва из-за сильного бокового ветра вылетел в кювет и перевернулся набок рейсовый автобус №181, следовавший по маршруту Таллинн-Йыхви-Тойла-Ору. Читать далее...

Полиция ищет жертв 25-летнего Максима, подозреваемого в преступлениях сексуального характера

Полиция задержала 25-летнего Максима, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера против детей. Читать далее...

Крупнейший торговец автомобилями в Эстонии продает фирму

Предприятие по продаже и обслуживанию автомобилей Amserv Grupp продает фирму по продаже «Опелей» и «Пежо» Ascar Auto. Читать далее...

Убийца притворился пассажиром... И что теперь, забить на BlaBlaCar?

Повод для этих заметок трагический и печальный: 23 декабря по пути из Москвы в Тулу была убита молодая женщина. Ирина Ахматова, отправляясь на машине навестить родителей, взяла в попутчики... своего будущего убийцу. Читать далее...

В жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек

Сегодня ночью в 00.08 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Курессааре на улице Талве горит двухэтажный деревянный жилой дом. Читать далее...

Фото: тройной обгон привел к лобовому столкновению

Сегодня в начале десятого утра на шоссе Тарту-Валга неподалеку от Рынгу произошло ДТП. Читать далее...

Из-за фейерверков собака-поводырь стала нетрудоспособной

Для слабовидящего Якоба Йыгисуу его лабрадор Лайф - поводырь, без которого он практически не может выйти из дома. Беспечно брошенная кем-то петарда настолько сильно напугала молодую собаку, что теперь она отказывается работать. Читать далее...

Фейерверк ни при чем: полиция выяснила, что уничтожило дело жизни эстонской семьи

В новогоднюю ночь пожар в садоводстве Nurmiko начался от случайно запущенной в неверном направлении ракеты. Департамент полиции и погранохраны подтвердил теперь Postimees, что речь идет о желтой сигнальной ракете. Читать далее...

Семья в Нарве страдает от гула в квартире, но сделать ничего нельзя

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Светлана Малютина, которая живет в муниципальной квартире вместе с дочерью и внучкой. Квартира расположена на первом этаже, а в подвале под соседней квартирой - теплоузел и новые трубы отопления. После модернизации отопительной системы гул от нее мешает семье, но замеры показывают, что шум находится в пределах разрешенных норм. Читать далее...

Фото: космический зонд впервые приземлился на темной стороне Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало фотографии, сделанные космическим аппаратом «Чанъэ-4» при посадке на обратную сторону Луны. Об этом сообщается на сайте ​управления. Читать далее...

Битва майонезных гигантов