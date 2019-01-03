Ушел из дома в неизвестном направлении: полиция разыскивает 44-летнего мужчину

Он ушел из своего дома вчера, 2 января, в 20:00 в неизвестном направлении и пропал. Телефон с собой не взял.

Старший смены Пайдеского полицейского участка Раймонд Иннос рассказал, что полиция в сотрудничестве с родственниками собрала информацию о местах, куда мог направиться Райво. «Мы пообщались с близкими, знакомым и коллегами пропавшего, осмотрели окрестности и различные места, куда он, согласно собранной информации, мог пойти. К сожалению, найти мужчину до сих пор не удалось», - объяснил Иннос.

«Просим помощи местных жителей и призываем поделиться информацией тех, кто со вчерашнего вечера видел в районе Тюри соответствующего описанию человека», - добавил он.

Приметы Райво: рост около 180 см, худощавое телосложение. Уходя из дома, он был одет в удлиненную темно-синюю куртку с капюшоном с мехом, черные зимние брюки и темную спортивную шапку. Описание пропавшего передано полицейским патрулям, которые ищут его по району.