В Таллинне откроется Парк добрых пожеланий
3 января 2019, 15:05
В саду Канути завтра, 4 января, в 16 часов откроется Парк добрых пожеланий, в котором зажгутся тысячи светодиодных лампочек, сообщает Раэпресс.
До 6 января все горожане и гости Таллинна смогут полюбоваться световыми инсталляциями и поделиться друг с другом добрыми пожеланиями в связи с началом года. В парке распустятся розы из лампочек, а на ветвях деревьев усядутся жар-птицы.
Директор парка Кадриорг Айн Ярве рассказал, что завтра у фонтана «Мальчики с зонтиками» появятся световые композиции, которые положат начало запланированному в саду Канути Парку времен года. Айн Ярве пригласил всех в парк, чтобы пожелать друг другу счастливого Нового года.