Чт, 3.01.2019
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В Таллинне откроется Парк добрых пожеланий

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Сад Канути.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В саду Канути завтра, 4 января, в 16 часов откроется Парк добрых пожеланий, в котором зажгутся тысячи светодиодных лампочек, сообщает Раэпресс.

До 6 января все горожане и гости Таллинна смогут полюбоваться световыми инсталляциями и поделиться друг с другом добрыми пожеланиями в связи с началом года. В парке распустятся розы из лампочек, а на ветвях деревьев усядутся жар-птицы.

Директор парка Кадриорг Айн Ярве рассказал, что завтра у фонтана «Мальчики с зонтиками» появятся световые композиции, которые положат начало запланированному в саду Канути Парку времен года. Айн Ярве пригласил всех в парк, чтобы пожелать друг другу счастливого Нового года.

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