Вопрос читателя: на каком основании распространяются личные данные собственников недвижимости?

Согласно статье 53 Закона о вещном праве в Крепостную книгу вносятся исключительно данные, предусмотренные законом. Статья 55 этого же Закона гласит, что Крепостная книга ведется в открытом доступе и каждый имеет право ознакомиться с содержащимися в ней данными и получать выписки из книги в порядке, установленном законом. Законом также установлено, какие данные заносятся в Крепостную книгу. В отношении собственника недвижимости согласно статье 35.2 Закона о крепостной книге заносятся имя, фамилия и личный код, при отсутствии личного кода - дата рождения.