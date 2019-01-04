Вопрос читателя: на каком основании распространяются личные данные собственников недвижимости?

«После покупки недвижимости (квартиры) из регистра приходит подтверждение о покупке с данными всех предыдущих собственников, где указаны их имена, фамилии и личные коды. Насколько эта информация, передаваемая новому собственнику, соответствует требованиям о защите личных данных и каким образом можно установить запрет на рассылку своих данных после продажи квартиры?» - спрашивает читатель Rus.Postimees.
Отвечает нотариус Алла Шевчук:
Согласно статье 53 Закона о вещном праве в Крепостную книгу вносятся исключительно данные, предусмотренные законом. Статья 55 этого же Закона гласит, что Крепостная книга ведется в открытом доступе и каждый имеет право ознакомиться с содержащимися в ней данными и получать выписки из книги в порядке, установленном законом. Законом также установлено, какие данные заносятся в Крепостную книгу. В отношении собственника недвижимости согласно статье 35.2 Закона о крепостной книге заносятся имя, фамилия и личный код, при отсутствии личного кода - дата рождения.
Поскольку занесение данных собственника недвижимости в Крепостную книгу установлено законом и эти данные открыты, нельзя запретить их указание в регистре.
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