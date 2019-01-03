Чт, 3.01.2019
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1957-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1957-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

​Лучшим сооружением 1957 года жюри выставки, о которой мы ведем рассказ уже несколько месяцев, названы порт и база по демагнетизации судов в Хара, в волости Куусалу. Проект: конец 1940-ых годов. Строительство: 1956–1957.

ФОТО: In Nomine

В начале 1950-ых годов в вооружениях больших государств произошли важные изменения. Началась ракетная эпоха, но важной была и необходимость скрывать свои корабли от слежения за ними со стороны вероятного противника. Советский военно-морской флот соорудил в заливе и на побережье Хара новую базу для проведения исследований влияния, прежде всего, на магнитное поле, а также и на другие физические поля кораблей. Здесь был большой порт, на противоположном берегу залива маленький городок со своим детским садом и школой, а также самый большой в мире исследовательский комплекс в данной области, который и по сей день может дать представление о колоссальном объеме военных исследований.    

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