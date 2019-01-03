Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1957-й

В начале 1950-ых годов в вооружениях больших государств произошли важные изменения. Началась ракетная эпоха, но важной была и необходимость скрывать свои корабли от слежения за ними со стороны вероятного противника. Советский военно-морской флот соорудил в заливе и на побережье Хара новую базу для проведения исследований влияния, прежде всего, на магнитное поле, а также и на другие физические поля кораблей. Здесь был большой порт, на противоположном берегу залива маленький городок со своим детским садом и школой, а также самый большой в мире исследовательский комплекс в данной области, который и по сей день может дать представление о колоссальном объеме военных исследований.