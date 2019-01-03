Закрывшаяся в Германии IT-выставка CeBIT откроется в России

"Марка CeBIT продолжает жить, мы будем наблюдать за развитием ситуации на рынке", - пояснила в четверг, 3 января, пресс-секретарь организатора выставки Deutsche Messe AG Бригитте Манкен-Брандхорст.

Наряду с Россией в 2019 году выставка пройдет в Таиланде - уже во второй раз, и в Сиднее, где CeBIT проводится с 2001 года, уточнила Манкен-Брандхорст DW. У себя на родине в Ганновере запланированное на 2019 год мероприятие было отменено из-за низкого спроса компаний - потенциальных экспонентов и посетителей. Об этом организаторы CeBIT сообщили в ноябре 2018 года.

Они констатировали, что CeBIT не смог оживить даже обновленный формат, опробованный в 2018 году. В то время как в годы на стыке веков эту выставку посещали свыше 800 тысяч человек, в последний раз в выставочные залы пришли лишь около 120 тысяч посетителей, в ней отказались участвовать такие гиганты, как Microsoft и Sony.

Выставка в России рассчитана на 150 экспонентов и 5000 участников.