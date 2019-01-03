Полиция задержала двоих мужчин, угрожавших своим сожительницам ножом
3 января 2019, 15:40
Полиция задержала в волости Раквере и городе Силламяэ двоих мужчин, которые угрожали спутницам жизни ножом, передает BNS.
В среду полиции поступило сообщение, что в волости Раквере Ляэне-Вируского уезда на 46-летнюю женщину напал ее спутник жизни, угрожавший ей ножом, сообщила Идаская префектура. Полиция задержала 50-летнего подозреваемого.
В тот же день поступило сообщение, что в квартире на улице Маяковского в Силламяэ 36-летней женщине угрожал ножом спутник жизни. Полицейские задержали 47-летнего мужчину.