Чт, 3.01.2019
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  • Полиция задержала двоих мужчин, угрожавших своим сожительницам ножом

Полиция задержала двоих мужчин, угрожавших своим сожительницам ножом

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ramesh Amruth / Caro / Scanpix

Полиция задержала в волости Раквере и городе Силламяэ двоих мужчин, которые угрожали спутницам жизни ножом, передает BNS.

В среду полиции поступило сообщение, что в волости Раквере Ляэне-Вируского уезда на 46-летнюю женщину напал ее спутник жизни, угрожавший ей ножом, сообщила Идаская префектура. Полиция задержала 50-летнего подозреваемого.

В тот же день поступило сообщение, что в квартире на улице Маяковского в Силламяэ 36-летней женщине угрожал ножом спутник жизни. Полицейские задержали 47-летнего мужчину.

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