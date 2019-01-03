Видео: как бороться с нахалами, занимающими места у станций зарядки электромобилей?

Как сообщается, в США набирает обороты явление, получившее название Icing (от ICE — Internal Combustion Engine; двигатель внутреннего сгорания). Суть этого явления в том, что автомобилисты используют свои машины с ДВС для намеренной блокировки зарядных станций Tesla, пишет ixbt.com. Причем зачастую это именно владельцы пикапов. Если точнее, то термин появился достаточно давно и обозначал просто блокировку зарядных станций, но зачастую ненамеренную. Теперь же, похоже, ситуация начала меняться.

Один из первых явных задокументированных случаев произошел в Северной Каролине пару недель назад. Несколько пикапов заблокировали ряд станций Supercharger, из-за чего владельцы автомобилей Tesla не могли зарядиться. На то, что это было сделано специально, явно указывали нецензурные выкрики в сторону владельцев электромобилей.

Подобная ситуация произошла и вчера, причем пикапов было также три, а их владельцы аналогичным образом нецензурно выражались в сторону водителей Tesla. Также некоторые владельцы электромобилей говорят о том, что их стали чаще подрезать на дорогах, да и в целом некоторые водители агрессивно ведут себя по отношению к машинам Tesla.

Пока причины такого поведения неясны. Как неясно и то, почему гонениям подвергаются именно владельцы Tesla. Есть версия, что таким образом владельцы авто с ДВС противостоят растущей экспансии электрокаров, но почему тогда действия направлены исключительно против одной компании неизвестно. Пока что все говорит только о том, что действия ведутся исключительно против Tesla и кампания явно кем-то организована.