Видео: как бороться с нахалами, занимающими места у станций зарядки электромобилей?

США можно без всяких условностей назвать страной пикапов. Кроме того, что именно тут продается больше всего подобных автомобилей, пикапы являются лидерами продаж в США, занимая первые строчки рейтинга. И именно пикапы, а точнее, их владельцы, последнее время все чаще становятся участниками весьма необычных событий.
Как сообщается, в США набирает обороты явление, получившее название Icing (от ICE — Internal Combustion Engine; двигатель внутреннего сгорания). Суть этого явления в том, что автомобилисты используют свои машины с ДВС для намеренной блокировки зарядных станций Tesla, пишет ixbt.com. Причем зачастую это именно владельцы пикапов. Если точнее, то термин появился достаточно давно и обозначал просто блокировку зарядных станций, но зачастую ненамеренную. Теперь же, похоже, ситуация начала меняться.
Один из первых явных задокументированных случаев произошел в Северной Каролине пару недель назад. Несколько пикапов заблокировали ряд станций Supercharger, из-за чего владельцы автомобилей Tesla не могли зарядиться. На то, что это было сделано специально, явно указывали нецензурные выкрики в сторону владельцев электромобилей.
Подобная ситуация произошла и вчера, причем пикапов было также три, а их владельцы аналогичным образом нецензурно выражались в сторону водителей Tesla. Также некоторые владельцы электромобилей говорят о том, что их стали чаще подрезать на дорогах, да и в целом некоторые водители агрессивно ведут себя по отношению к машинам Tesla.
Пока причины такого поведения неясны. Как неясно и то, почему гонениям подвергаются именно владельцы Tesla. Есть версия, что таким образом владельцы авто с ДВС противостоят растущей экспансии электрокаров, но почему тогда действия направлены исключительно против одной компании неизвестно. Пока что все говорит только о том, что действия ведутся исключительно против Tesla и кампания явно кем-то организована.
Один из владельцев Tesla Model X решил пойти на крайние меры, чтобы поставить на место нарушителей. Когда он обнаружил, что парковочные места для электромобилей были заняты чьим-то пикапом, он подцепил к нему трос и оттащил машину в сторону. По его мнению данная процедура далась ему относительно просто, так как пикап не был полноприводным и заблокированными оставались только задние колеса.