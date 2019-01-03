Полезно: не допустите этих ошибок в оформлении маленьких квартир
Дизайнер, руководитель PV Design Studio, регулярный участник различных телепрограмм Виктория Пашинская рассказала сайту InMyRoom, а заодно и нам, за счет чего маленькая квартира может стать еще меньше и что делать, чтобы визуально расширить пространство.
1. Используем темные тона с осторожностью
Выкрасить все стены в темный цвет можно только в том случае, если вся мебель будет светлой. Самый же эффектный способ – использовать темные цвета зонально, играя на контрасте.
2. Не оклеивайте все стены обоями со слишком мелким или крупным рисунком
А вот выделить одну стену красивым принтом можно. Удачно – использовать узоры при горизонтальном делении стен молдингами. Чтобы визуально увеличить комнату, выложите стену напротив окна или перпендикулярную ему зеркальной плиткой с фацетом.
3. Массивная мебель, шкафы с глухими фасадами – не вариант
Чтобы комната казалась просторнее, выбирайте мебель светлых цветов. Используйте открытые системы хранения и мебель с прозрачными стеклянными дверцами – если уверены, что все будет расставлено аккуратно.
4. Слишком много мебели – табу
Для маленькой квартиры подбирайте многофункциональную мебель: это позволит уменьшить ее количество. Например, раскладной диван или письменный стол, который можно использовать и как туалетный столик.
5. Мелкие аксессуары захламляют пространство
В интерьере небольшой квартиры аксессуаров должно быть в меру. Пусть шторы, ковры и другой текстиль будут однотонными – иначе помещение будет казаться захламленным.
6. Расставляйте мебель с умом
Не занимайте центр комнаты габаритными предметами – лучше расположить их по периметру.
7. Откажитесь от тяжелых штор
Их можно использовать, но только умеренно и только в светлых оттенках. Лучше всего для маленькой комнаты подойдут ткани со светопропускаемостью более 50%.
8. Чересчур массивные или маленькие люстры могут нарушить пропорции комнаты
Лучше отдать предпочтение встроенным светильникам-спотам, дополнив их бра, торшерами, настольными лампами.
9. Разные цвета – плохое решение
Интерьер хорошо смотрится, если в нем не больше трех цветов одновременно, но количество их оттенков может быть любым. Слишком яркие цвета применяйте только точечно, в качестве акцентов.
10. Многоуровневый потолок в прошлом
Потолок из трех и более уровней будет давить, но аккуратное использование двухуровневого потолка для зонирования может выигрышно увеличить комнату.