В Эстонии живут граждане 144 стран: число россиян сократилось, а украинцев выросло

По данным регистра населения, по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживал 1 146 171 гражданин Эстонии. По состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии проживали 1 144 369 эстонских граждан.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживали 88 785 граждан РФ. По сравнению с 1 январем прошлого года число проживающих в Эстонии российских граждан сократилось на 948 человек.

По состоянию на 1 января 2018 года в Эстонии проживали 78 406 неграждан, а по состоянию на 1 января этого года их было 76 148. Таким образом, за год число эстоноземельцев с неопределенным гражданством сократилось на 2258 человек.

Если в начале прошлого года в Эстонии проживали 8783 гражданина Украины, то в начале этого года в Эстонии жил 9771 украинский гражданин.

На пятом месте граждане Финляндии (8800 человек), на шестом — граждане Латвии (5648 человек), на седьмом — граждане Германии (3607 человек), на восьмом — граждане Литвы (2534 человека), на девятом — граждане Италии (2013 человек), а на десятом — граждане Белоруссии (1974 человека).