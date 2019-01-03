Чт, 3.01.2019
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Российские пограничники предупреждают об огромных очередях на границе в Ивангороде

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Погранпункт в Нарве.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Погранслужба России предупреждает о необычно больших очередях в Ивангороде, из-за чего пересечение границы на машине может занять много времени, пишет Postimees.

Очереди по направлению из Ивангорода в Нарву могут увеличиться в пятницу и в обратном направлении 6-8 января, сообщила пресс-служба российской погранслужбы по Ленинградской области.

Очереди на границе могут увеличиться, поскольку Россия отмечает православное рождество и во время праздника люди часто отправляются на машине за границу. Россия предупреждает о больших очередях и на границе с Финляндией.

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