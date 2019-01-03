Стороннику Навального грозит до семи лет тюрьмы за установку чучела Путина

Активиста допрашивали в главном управлении МВД по Пермскому краю, позднее освободили под подписку о невыезде, против него возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Координатор пермского штаба Сергей Ухов сообщает, что по этому же делу проходят еще два активиста, пишет DW.com.

Шабарчин связывает происходящее с двумя акциями - установкой чучела Владимира Путина в тюремной робе, а также поздравительных плакатов с портретом президента, например, с таким текстом: "С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ".

Чучело было установлено еще 11 ноября, а 12 ноября Шабарчина задержали и отвезли в военкомат, подозревая, что он уклоняется от воинской службы. "Саше дали две повестки - в военкомат и в отдел полиции для опроса. Затем его отпустили на свободу. Саша недавно окончил нефтяной колледж и попадает под осенний призыв. Сейчас он проходит медицинское обследование для военкомата", - рассказал тогда местному порталу 59.ru Сергей Ухов.

Свою причастность к обеим акциям Шабарчин не признает, пишет "Медиазона". Он должен будет прийти на допрос к следователю 9 января, сейчас находится в статусе подозреваемого.